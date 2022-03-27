Україна критикує Червоний Хрест і вважає, що РФ його використала

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України негативно відреагувало на ініціативу Міжнародного комітету Червоного Хреста (МЧКХ) відкрити представництво у російському Ростові-на-Дону для жителів України, вивезених Росією зі зайнятих її військами українських територій.

"Ми одразу й першими відреагували дуже негативно, через те, що працюємо з ними безпосередньо, і вважаємо, що вони насправді не впливають на ситуацію. Насправді Росія їх використала", - заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі об'єднаного телемарафону в неділю, 27 березня.

Верещук нагадала, що нещодавно очільник МКЧХ Петер Маурер відвідав Київ, де зустрівся з нею та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Сторони обговорювали питання гуманітарних коридорів в Україні. Згодом Маурер вирушив до Москви для обговорення гуманітарної ситуації в Україні з представниками міністерств закордонних справ і оборони РФ. "Результат ви бачите. Виглядає, м'яко кажучи, Червоний Хрест погано в очах міжнародної спільноти", - сказала Верещук.

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Візит Маурера до Москви

Крім міністрів, 24 березня Маурер зустрівся в Москві з головою російського Червоного Хреста, який, згідно з повідомленням пресслужби МКЧХ, "проводить важливу роботу, надаючи допомогу тим, хто прибуває до Росії після втечі з їхніх домівок на Донбасі".

Після візиту Червоний Хрест повідомив про можливість відкриття офісу в російському Ростові-на-Дону. Це викликало бурхливу реакцію в Україні. В мережі почали з'являтися вимоги до організації не співпрацювати з Москвою та заклики припинити пожертви до Червоного Хреста. Дії МКЧХ сприймалися як легалізація вивезення людей до Росії з окупованої території України.

"Червоний хрест Україна" зробив заяву, де підкреслив що не має стосунку до офіційного візиту Маурера до РФ і не має жодного відношення до відкриття офісів чи гуманітарних пунктів у Ростові-на-Дону.

Позиція МКЧХ

26 березня МКЧХ оприлюднив заяву, в якій йдеться про "поширення помилкової інформації" в останні дні, що може поставити під загрозу доступ до людей, яким терміново потрібна допомога.

"Налагодження та підтримка діалогу зі сторонами в конфлікті необхідні для того, щоби отримати доступ до всіх постраждалих, отримавши необхідні гарантії безпеки, які дозволять нашим співробітникам доставляти життєво необхідну допомогу", - йдеться в ній.

Також МКЧХ пообіцяв розширювати свою діяльність щодо задоволення масштабних гуманітарних потреб на території України.