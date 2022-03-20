НАТО: В Україні вбиті від семи до 15 тисяч військових РФ

Вже майже місяць - з 24 лютого - Росія веде повномасштабну війну проти України. Свої воєнні зусилля російська армія спрямовує на спроби захопити українські міста, включаючи столицю Київ. Ці спроби супроводжуються бомбардуваннями та артилерійськими обстрілами міст. Українська армія та загони територіальної оборони чинять завзятий опір агресії та заявляють про значні втрати росіян. Жертвами російських обстрілів стали тисячі цивільних, мільйони українців стали біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

DW стежить за подіями середи, 23 березня, з 14.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте хроніку війни в Україні за першу половину середи, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Один із найбільших у світі виробників продуктів харчування Nestlé, який відмовився йти з Росії після її вторгнення в Україну, заявив про припинення продажів на російському ринку брендів KitKat і Nesquik. Крім того, в РФ перестануть продаватися ряд інших марок, що належать швейцарському концерну, заявила пресслужба, але не уточнила, про які саме найменування йдеться.

НАТО: В Україні вбиті 7-15 тисяч військових РФ

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За оцінками Організації Північноатлантичного договору, від початку війни в Україні бойові втрати РФ склали від 30 до 40 тисяч, у тому числі від семи до 15 тисяч російських військових були вбиті. Про це журналістам на умовах анонімності повідомив старший військовий офіцер НАТО. За його словами, цифри загиблих засновані на інформації від української влади, з Росії та з відкритих джерел. Розрахунок втрат – стандартний: зазвичай, на одного вбитого припадає троє поранених чи полонених.

Вечірнє зведення генштабу

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"Російські окупанти, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, не припиняють вогнем артилерії, ударами ракет та авіації цілеспрямоване знищення інфраструктури міст, а хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України", - пише генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

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Головне управління розвідки міністерства оборони України заявляє, що на сьогодні попередні обіцянки Сирії про постачання армії РФ найманців для війни проти України не виконуються. "Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення", - йдеться у повідомленні в Facebook.

Також у ГУР стверджують, що великий російський бізнес, який потерпає від санкцій, "вже готовий до найрадикальніших кроків". "Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна", - сказано в пресрелізі.

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Під обстріл військових РФ потрапила парковка торгового центру в Подільському районі Києва, внаслідок чого загинула людина. Двох постраждалих госпіталізували, повідомив мер української столиці Віталій Кличко у Telegram.

Зеленський: Французькі компанії не мають спонсорувати війну

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Президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті Франції. "Французькі компанії мають піти з російського ринку. Renault, Auchan, Leroy Merlin та інші. Вони повинні перестати бути спонсорами для військової машини, спонсорами вбивств дітей та жінок, спонсорами зґвалтувань, пограбунків, мародерства з боку російської армії. Всі компанії мають запам'ятати раз і назавжди, що цінності вартують більше, ніж прибуток на крові", - наголосив він.

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Франція заморозила активи російських олігархів на 800 мільйонів доларів у рамках санкцій через війну РФ проти України, повідомив журналістам речник французького уряду Габріель Аттал. "Не буде ніяких табу, якщо треба буде йти далі", - цитує його CNN. Телеканал BFM і агенція AFP у середу з посиланням на урядові джерела повідомили про блокування митниками на півдні Франції ще двох яхт російських олігархів загальною вартістю 90 мільйонів євро.

РФ застосувала на околицях Києва заборонені фосфорні боєприпаси

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Російські військові застосували 22 березня над північно-західною околицею Києва заборонені фасфорні боєприпаси, заявив у Telegram мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин. За його даними, орієнтовна зона ураження - Гостомель та Ірпінь.

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Збройні сили України взяли в кільце міста Ірпінь і Буча та селище Гостомель, що під Києвом, повідомляє Бучанська міська рада у Facebook. Водночас російські війська продовжують обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмитрівську громади.

НАТО збільшує бойові підрозділи в Східній Європі та допомогу Україні

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Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг напередодні саміту лідерів альянсу заявив, що, ймовірно, НАТО надішле більше допомоги Україні, зокрема обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз, передає агенція AFP. "Росія повинна зрозуміти, що вона ніколи не переможе в ядерній війні", - наголосив він.

Також генсек повідомив, що НАТО збирається подвоїти бойові підрозділи в Східній Європі, збільшивши їхню кількість до восьми. Групи, які зазвичай налічують від тисячі до півтори тисячі військових, створять в Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії. Сьогодні багатонаціональні підрозділі дислокуються в Польщі, Литві, Латвії та Естонії. Ухвалення всіх згаданих рішень очікується 24 березня.

Майже половина українців розділилася з сім'єю через війну

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44 відсоткам громадян України довелося тимчасово розлучитися зі своєю родиною через війну, свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг". Кожен п'ятий українець був змушений покинути домівку через війну. Більше половини опитаних перестали працювати, у 80 відсотків погіршилося економічне становище. 40 відсотків респондентів кажуть, що їхніх заощаджень вистачить лише на місяць.

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Білорусь висилає більшість українських дипломатів

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Влада Білорусі виcилає 12 українських дипломатів і закриває генеральне консульство України в Бресті. За даними білоруського державного агентства "БелТА", в українському посольстві продовжить роботу посол та чотири співробітники. Напередодні офіційний Мінськ заявив, що вісім з дев'ятнадцяти працівників українського посольства були "кадровими співробітниками національних спецслужб". Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заперечує цю інформацію.

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Міністри транспорту Польщі, Литви, Латвії та Естонії виступили з закликом до Європейського Союзу заборонити перевезення вантажів автомобільним транспортом до Росії та Білорусії, а також провезення вантажів із цих країн. Про це повідомив у Twitter литовський міністр Марюс Скуодіс. Спільне звернення підписали напередодні саміту ЄС у Брюсселі.

РФ: Шойгу зникнув із публічного простору, в Москві шість тисяч затриманих

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Шойгу і Герасимов

Російські ЗМІ помітили зникнення з публічного простору міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Востаннє його бачили 11 березня на врученні державних нагород військовим, які воюють в Україні. Отже, Шойгу відсутній на публіці вже 12 днів, тоді як раніше він з'являвся в новинах чи не щодня. Журналісти-розслідувачі з посиланням на людей з оточення Шойгу пишуть, що міністр має проблеми з серцем. Водночас з новин зникнув і начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов. Про заходи з ним не повідомлялося також з 11 березня.

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На акціях протесту проти війни в Україні, розв'язаної Росією, з 24 лютого в Москві затримали майже шість тисяч людей та склали понад 5,8 тисяч протоколів про адміністративні правопорушення, зазначається в матеріалах міністерства внутрішніх справ РФ, представлених на засіданні Московської міської думи. Щодо затриманих на антивоєнних акціях російські силовики відкрили 13 кримінальних справ.

Зведення генштабу ЗСУ

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Частина білоруських підрозділів повертаються до пунктів постійної дислокації, водночас Білорусь продовжує утримувати значне угруповання військ поблизу державного кордону України, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 12.00 середи. На Донецькому напрямку РФ намагається наростити угруповання перекиданням додаткових сил в район Ізвариного та проведенням примусової мобілізації цивільного населення на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. В анексованому Росією Криму, в районі Джанкоя, зафіксовано прибуття та зосередження особового складу і військової техніки РФ.

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Європейський Союз хвалив угоду з Києвом, яка дозволить передавати Україні з ЄС таємну інформацію, зокрема супутникові знімки, повідомляє з посиланням на обізнані джерела Bloomberg. За даними видання, угода діятиме рік та може бути продовжена.

Путін доручив перевести платежі за газ у рублі для "недружніх країн"

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Президент РФ Володимир Путін вирішив продавати газ за російські рублі у так звані "недружні країни". За його словами, зміни стосуватимуться лише валюти платежу, а обсяги та ціни лишаться такими, які зафіксовані в чинних контрактах.

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За останню добу повітряні сили Збройних сил України збили шість російських літаків, один вертоліт, п'ять безпілотників і п'ять крилатих ракет, заявив на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович. Таким чином, за його словами, кількість збитих російських літаків становить понад сотню - нині їх 105. Радник керівника ОПУ наголосив, що це понад п'ять авіаційних полків або окрема повітряна армія.

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Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер прибув до Москви для обговорення гуманітарної ситуації в Україні. "Я приїхав до Москви, щоб продовжити переговори МКЧХ із російською владою. Я буду піднімати нагальні гуманітарні питання та питання полегшення страждань людей, які постраждали від конфліктів в Україні", - написав він у Twitter. Маурер зустрінеться з представниками міністерств закордонних справ і оборони РФ. "Він також зустрінеться з головою Російського Червоного Хреста, який проводить важливу роботу, надаючи допомогу тим, хто прибуває до Росії після втечі з їхніх домівок на Донбасі", - йдеться в пресрелізі МЧКХ.