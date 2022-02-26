 Київ просить Червоний хрест вивезти тіла російських солдатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2022

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Новини

Київ просить Червоний хрест вивезти тіла російських солдатів

За даними Офісу президента України, втрати російських військ станом на ранок 26 лютого становлять 3500 вбитих. РФ про свої втрати у війні проти України не повідомляє.

Український солдат на фоні знищеної техніки РФ у Києві

Український солдат на фоні знищеної техніки РФ у Києві

Київ просить Міжнародний комітет Червоного Хреста сприяти вивезенню з України до Російської Федерації тисяч  тіл російських військових, убитих у боях з українською армією. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу в суботу, 26 лютого.

"Ми просимо, щоб міжнародний Червоний Хрест допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба. Ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації. У Російській Федерації мають знати, скільки таких тіл, і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі", - заявила вона.

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ОПУ: Втрати військ РФ - 3,5 тисячі вбитих

За даними Офісу президента України (ОПУ), втрати російських військ внаслідок боїв в Україні станом на ранок 26 лютого становлять 3500 вбитими. Ще близько 200 росіян потрапили в полон, повідомив у суботу радник керівника ОПУ  Михайло Подоляк.

Тим часом російська радіостанція "Ехо Москви" пише, що "вчора міноборони РФ повідомило про те, що втрат з боку російської армії немає".

"Гаряча лінія" для родичів російських військових

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко анонсував, що в суботу ввечері при міністерстві оборони України запрацює телефонна лінія для родичів російських військових.

"Ви зможете дізнатися про те, чи живі ваші рідні, чи взяті в полон, чи є поранення, або вирішити питання про те, коли і як ви зможете забрати тіло вашого загиблого родича. Якщо ваша рідна людина у нас у полоні, ви зможете залишити для вашого чоловіка, сина коротку звістку", - написав він у Telegram.

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Напад РФ на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголосили воєнний стан та загальну мобілізацію. Тривають бої на багатьох напрямках.

За даними генерального штабу Збройних сил України, основною метою російських військ є блокування Києва та створення "сухопутного коридору" до анексованого РФ Криму.

За підсумками ночі суботи Подоляк заявив, що  РФ не змогла досягти жодної "тактично-оперативної переваги" в Україні. 

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  • Київ, ракета влучила в будинок

    Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)

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  • Київ, ранок після нічних боїв

    Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)

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    Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)

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  • Повітряна тривога, Київ

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  • Київ, поле бою

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  • Патрулі і блок-пости на порожній дорозі, що веде до української столиці, вранці 26 лютого тримають оборону.

    Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)

    Київ тримає оборону

    Патрулі і блок-пости на порожній дорозі, що веде до української столиці, вранці 26 лютого тримають оборону.


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