 ″Нас трохи обманули″: що розповідають російські полонені | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.06.2022

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Україна

"Нас трохи обманули": що розповідають російські полонені

Прогулянки, книжки, лазня. Такі умови забезпечують російським військовополоненим в Україні. Ексклюзивний репортаж DW з одного з місць утримання полонених.

Російські військовополонені у слідчому ізоляторі

Російські військовополонені у слідчому ізоляторі

Другий поверх у слідчому ізоляторі виділений для військовополонених росіян. Їх тримають окремо від інших ув'язнених заради безпеки самих полонених. З цієї ж причини DW не може називати, де саме розташований ізолятор.

В одній із камер семеро чоловіків різного віку хутко шикуються в ряд, коли заходять охоронці. Візиту журналістів полонені не дивуються, кажуть, що до них щотижня приходять представники ООН або Червоного Хреста. Росіяни стверджують, що всі вони - контрактники, й охоче розповідають свої історії.

"За добру справу йдемо воювати"

"Чесно кажучи, нас трохи обманули. Спершу обіцяли, що ми будемо займатися гуманітаркою, - каже Роман з міста Виборг Ленінградської області. - Мене одразу кинули в темну на передову". Роман отримав поранення в бою на Харківщині. Як він сам каже, його забрали українські військові й надали невідкладну допомогу.

Двоє полонених розслаблено сидять за столом. Вони охоче діляться своїми історіями. Їх уже допитали слідчі й перевірили на детекторі брехні

Полонені охоче діляться своїми історіями. Їх уже допитали слідчі й перевірили на детекторі брехні

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Інший полонений - рядовий танкових військ Артем - розповідає, що свідомо вирішив взяти участь у війні проти України (як він каже - "спецоперації") після того, як побачив "розсилку в інтернеті". За запрошенням в оголошенні поїхав у Донецьк, там за два-три дні вивчився на водія танка Т-72 і поїхав на Запоріжжя. Танк підбили, Артем потрапив у полон до полку "Азов". Росіянин запевняє, що його годували, давали цигарки і додає: "Не бачив ніяких фашистів".

Росіянин Артем розповідає, що поїхав воювати проти України, бо надивився телебачення

Росіянин Артем розповідає, що поїхав воювати проти України, бо "надивився" телебачення

На запитання, навіщо ж поїхав воювати в Україну, Артем відповідає: "Так надивився… У нас, знаєте, по телевізору дуже красиво розповідають, нібито ми за добру справу йдемо воювати, а насправді це зовсім не так. Тільки тут очі відкрилися". Російську армію він називає "мародерами й убивцями", називаючи російських військових відсторонено - "вони".

Побут військовополонених

У камері полонених старі меблі, тісно, але чисто. На спільному столі пластиковий посуд - у кожного свій, а ложки й виделки - металеві. Охоронці пояснюють: у звичайних ув'язнених в СІЗО усе столове приладдя - пластикове, з міркувань безпеки. Але з полоненими простіше: вони неагресивні, тікати їм нікуди, вони просто чекають на обмін.

Ув'язнений українець роздає обід військовополоненим росіянам. На перше - борщ

Ув'язнений українець роздає обід військовополоненим росіянам. На перше - борщ

Поки ми спілкуємося з полоненими, починається обід: ув'язнений-українець під наглядом охоронця насипає борщ і кашу у посуд, який полонені протягують через "годівнички" - спеціальні отвори у дверях кожної камери. На сніданок була кукурудзяна каша з м'ясом, доповідають полонені.

За розпорядком, який висить у коридорі, харчування в ізоляторі - триразове. Також у полонених є прогулянки, щоденне миття в лазні, особистий час.

Розпорядок дня для військополонених такий самий, як і для решти ув'язнених у слідчому ізоляторі

Розпорядок дня для військополонених такий самий, як і для решти ув'язнених у слідчому ізоляторі

"Ідіть звідси, вам нема що тут робити"

У ще одній камері - троє хлопців. Усім 20-21 рік. На столику поруч з ліжками - стос книжок: Купрін, Тургєнєв, томик Джеймса Олдріджа українською. Полонені кажуть: у вільний час читають детективи і романи.

Побут військовополонених росіян: книжки, власний посуд, хліб

Побут військовополонених росіян: книжки, власний посуд, хліб

20-річний Дмитро зізнається, що його моральний стан "залишає бажати кращого". Хлопець запевняє, що не помітив, як 24 лютого з Бєлгородської області Росії потрапив в Україну: "Нам не казали, куди ми їдемо. Усі вже дізналися про територію України, коли побачили номерні знаки, прапори… Спитав у командира: що ми тут робимо? Отримав таку відповідь: "Не став зайвих запитань, їдь прямо". Дмитро склав зброю і здався в полон 27 лютого під Прилуками на Чернігівщині після того, як його танк підбили.

Олег з Карелії розповідає, що поновив контракт зі збройними силами РФ у березні. "Надивившись новин, я вірив, що ми їдемо допомагати, що націоналісти тут, іде війна, своїх убивають, катують", - каже хлопець. Коли приїхав на Харківщину, як каже хлопець, його очікування не виправдались: "Націоналістів тут я не побачив жодного. Люди, коли ми заходили в села, відверто нам кажуть: "Ідіть звідси, вам нема що тут робити". Ось такий тиск. Наче ти їм і гуманітарку завозиш...".

Ідіть звідси, вам нема що тут робити, розповідає полонений Олег про те, як росіян зустрічали на Харківщині

"Ідіть звідси, вам нема що тут робити", розповідає полонений Олег про те, як росіян зустрічали на Харківщині

Олег розповідає, що на момент підписання контракту йому обіцяли тренування й службу в тилу, але за три дні відправили брати в оточення Харків. Військовий був командиром взводу і запевняє, що його підрозділ намагався повернутися з Харківщини в Росію, але командування заборонило. У якийсь момент він з підлеглими залишився без зв'язку з командуванням. Згодом неподалік села Веселе на Харківщині їх взяли в полон військовослужбовці ЗСУ. 

Чи можна вірити полоненим?

Усі полонені, з якими поспілкувалася DW, запевняють, що розкаюються у вторгненні на територію України, що не обстрілювали мирні села й міста. Доказів скоєння ними воєнних злочинів слідчі не виявили. Полонених перевіряли на детекторі брехні.

Співробітники СІЗО розповідають історію полоненого Вадима Шишимаріна - його теж тримали в цьому ізоляторі. Лише на детекторі брехні росіянин зізнався, що стріляв у мирного жителя Сумщини і вбив його. 23 травня Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення.

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Скільки коштує утримання полонених

У розмові з DW жоден полонений не поскаржився на погані умови утримання чи негуманне ставлення. "Щодня заходять, питають, чи треба щось - без питань. Якщо є можливість, нам це надають. Харчування збалансоване", - розповідає полонений Роман.

Вивіска військовополонені на дверях камери. Полонених росіян утримують окремо від інших ув'язнених

Військовополонених росіян утримують окремо від інших ув'язнених

За даними міністерства юстиції України, лише на харчування, одяг, засоби гігієни і комунальні платежі для одного полоненого потрібно 3000 гривень на місяць. Також є витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу. Водночас заступниця міністра юстиції Олена Висоцька запевнила DW, що такі витрати виправдані, адже умови утримання полонених мають відповідати Женевській конвенції, а живі й здорові російські полонені - необхідний обмінний фонд для повернення додому полонених в Росії та на підконтрольних їй територіях українців.

Ставлення до полонених в Україні і в Росії

За словами голови місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер, спостерігачі ООН мають інформацію про неналежне ставлення й тортури щодо російських військових безпосередньо після їхнього взяття в полон. Тим не менш, Матільда Богнер підтверджує, що у слідчих ізоляторах, де російські полонені утримуються до обміну, умови задовільні.

Водночас команда місії ООН зафіксувала порушення у поводженні з українськими полоненими в Росії і в підконтрольних РФ ОРДЛО як одразу після взяття в полон, так і в місцях їхнього утримання: "Там вони так само можуть піддаватися катуванням. Наскільки ми розуміємо, умови можуть бути поганими: нестача їжі, антисанітарія, грубе ставлення з боку тюремних наглядачів". В ООН закликають обидві сторони гуманно ставитися до військовополонених і стримувати емоції.

Скільки військовополонених росіян в Україні - непублічна інформація. До того ж, їхня кількість постійно змінюється через регулярні обміни. "Надія помирає останньою", - каже 20-річний росіянин Дмитро, так само сподіваючись на обмін. Після трьох місяців у полоні він прагне повернутися додому й більше ніколи не служити в російській армії.

 

 

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Російські військовополонені у слідчому ізоляторі

"Нас трохи обманули": що розповідають російські полонені

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