Україна створила координаційний штаб щодо поводження з військовополоненими

Кабінет міністрів України створив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Про це вночі суботи, 12 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Кількість убитих російських військових на території Україні вже перевищує 12 тисяч осіб. Кількість полонених окупантів в рази більша. Вона сягнула вже такого рівня, що це питання не можна лишити тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні Кабінет міністрів України утворив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься всіма пов'язаними питаннями", - сказав він.

Зеленський : Окупанти діють як ІД

У зверненні Зеленський також вимагає від російських військових звільнити захопленого ними мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова. "Перейшли до нової стадії терору, коли намагаються фізично ліквідувати представників законно обраної влади, справжніх представників народу… Захоплення мера Мелітополя - злочин не тільки проти конкретної людини, громади, України, а проти демократії як такої", - сказав він.

Зеленський пообіцяв донести цю інформацію до "100 відсотків людей у всіх демократичних країнах". "Дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ… Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя і гарантувати повну безпеку всім головам громад усієї нашої держави. Якщо ви перетворюєтесь на аналог терористів ІДІЛ, то який сенс тоді з вами про щось взагалі розмовляти?" - сказав він і додав, що підніме це питання перед міжнародними посередниками, які спілкуються з Москвою.

Президент України також повідомив, що 11 березня російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Вдалося врятувати 7144 людини. "Маріуполь так і лишається заблокованим ворогом. Російські війська не пропустили в місто нашу допомогу, продовжують катувати маріупольців. Завтра ми все одно спробуємо ще раз направити їжу, воду, медикаменти", - сказав Зеленський.

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Зеленський вкотре звернувся до росіян

Зеленський знову звернувся до матерів російських солдатів: "Не віддавайте своїх дітей на війну. Не вірте, що їх відправлять просто на навчання. Перевіряйте, де ваш син. Якщо у вас з'явиться хоча би найменший сумнів, що вашого сина можуть відправити воювати проти України, дійте негайно".

Також він звернувся до громадян РФ: "Можливо, зараз через зусилля пропагандистів більшість росіян ще не розуміють, що на них чекає, але російська влада розуміє і дуже боїться. Саме тому вони намагаються закрити всі вільні джерела інформації. Моя порада думаючим росіянам: шукайте способи шукати достовірну інформацію. Вчіться протистояти репресіям, яку ваша влада планує посилити".