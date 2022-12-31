"Новорічний" обмін: Україна повернула з полону РФ 140 людей

31 грудня відбувся 35-й обмін полоненими. Україна повернула 140 військових. Серед них - захисники Маріуполя, острова Зміїний та Бахмутського напрямку. А з лютого вдалося повернути вже майже 1,6 тисячі людей.

У суботу, 31 грудня, відбувся черговий великий обмін, у рамках якого Україна повернула з російського полону 140 людей. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, але також повертаємо наших людей. Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому", - написав він у Telegram.

Серед звільнених - поранені, захисники Маріуполя та острова Зміїний, добровольці територіальної оборони зі Славутича, оборонці з Бахмутського напрямку, полонені на Луганському, Харківському напрямках, у Київській області та на Запорізькій атомній електростанції.

Загалом вдалося повернути 82 бійців Збройних сил України, 22 нацгвардійців, 15 тероборонівців, 11 представників Військово-морських сил та 10 військовослужбовців Державної прикордонної служби. Серед визволених 132 чоловіка та вісім жінок.

Крім військових, в Україну повернули собаку породи американський пітбультер'єр, який перебував на "Азовсталі" разом з оборонцями Маріуполя, а тоді був вивезений до Росії, повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Своєю чергою міністерство оборони РФ повідомило про повернення в Росію в рамках обміну 82 солдатів.

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Україна вже повернула з російського полону понад 1,5 тисячі людей

Обмін полоненими, який відбувся сьогодні між Україною та Росією - 35-й від початку повномасштабної війни.

Всього з російської неволі вдалося визволити 1596 військових і цивільних. Серед них - 187 жінок.

Напередодні, 30 грудня, уповноважена президента України з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька повідомила, що в російському полоні залишаються майже 3,4 тисячі українських військових. Близько 15 тисяч людей зникли безвісти. За її словами, серед них є багато цивільних.