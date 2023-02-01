Релігієзнавча експертиза показала зв'язок УПЦ (МП) та РПЦ

Релігієзнавці, які аналізували новий статут УПЦ (МП), вважають, що він не скасував її залежності від Росії. Вони розцінюють цю церкву, як "структурний підрозділ РПЦ, що користується певними правами самостійності".

Релігієзнавча експертиза статуту про управління Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), проведена відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, встановила, що ця церква є структурним підрозділом Російської православної церкви (РПЦ), який має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності. Про це повідомила у вівторок, 31 січня, Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

Експертна група, яка проводила аналіз статуту УПЦ (МП) на наявність церковно-канонічного зв’язку з РПЦ, складалася з фахівців у галузі релігії, історії церкви, свободи совісті, державно-конфесійних відносин та богослов’я.

Вона дійшла висновку, що ухвалення нової редакції статутупро управління УПЦ та постанови Собору УПЦ у травні 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не призвело до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ із РПЦ. Релігієзнавці встановили, що "статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну церкву, залишається незмінним".

"Нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії)", - зазначили експерти.

УПЦ (МП) можуть заборонити

1 грудня РНБО доручила Держетнополітики провести зазначену експертизу, а Кабінету міністрів - внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо "унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій".

Також після низки обшуків правоохоронців в установах УПЦ (МП), РНБО запровадила санкції щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя)та низки інших пов'язаних з УПЦ (МП) осіб.

20 січня уряд вніс до парламенту законопроєкт, який передбачає, що діяльність релігійних організацій, які управляються з Росії, може припинити суд за позовом міністерства культури та інформаційної політики України або прокурора.

78 відсотків українців вважають, що держава має тією чи іншою мірою втрутитися в діяльність УПЦ (МП) - заборонити чи контролювати її, свідчать результати грудневого соціологічного опитування КМІС. 54 відсотки з них вважають, що ця церква має бути повністю заборонена в Україні.

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