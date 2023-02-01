  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Київо-Печерська лавра
УПЦ (МП) підпорядковується РПЦ, визначила релігієзнавча експертизаФото: Imago Images/ZUMA Press/M. Marusenko
РелігіяУкраїна

Релігієзнавча експертиза показала зв'язок УПЦ (МП) та РПЦ

Степан Смишляєв
2 год. тому

Релігієзнавці, які аналізували новий статут УПЦ (МП), вважають, що він не скасував її залежності від Росії. Вони розцінюють цю церкву, як "структурний підрозділ РПЦ, що користується певними правами самостійності".

https://p.dw.com/p/4MyLy

Релігієзнавча експертиза статуту про управління Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), проведена відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, встановила, що ця церква є структурним підрозділом Російської православної церкви (РПЦ), який має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності. Про це повідомила у вівторок, 31 січня, Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

Експертна група, яка проводила аналіз статуту УПЦ (МП) на наявність церковно-канонічного зв’язку з РПЦ, складалася з фахівців у галузі релігії, історії церкви, свободи совісті, державно-конфесійних відносин та богослов’я.

Вона дійшла висновку, що ухвалення нової редакції статутупро управління УПЦ та постанови Собору УПЦ у травні 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не призвело до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ із РПЦ. Релігієзнавці встановили, що "статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну церкву, залишається незмінним".

"Нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії)", - зазначили експерти.

УПЦ (МП) можуть заборонити

1 грудня РНБО доручила Держетнополітики провести зазначену експертизу, а Кабінету міністрів - внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо "унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій".

Також після низки обшуків правоохоронців в установах УПЦ (МП), РНБО запровадила  санкції щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя)та низки інших пов'язаних з УПЦ (МП) осіб.

20 січня уряд вніс до парламенту законопроєкт, який передбачає, що діяльність релігійних організацій, які управляються з Росії, може припинити суд за позовом міністерства культури та інформаційної політики України або прокурора.

78 відсотків українців вважають, що держава має тією чи іншою мірою втрутитися в діяльність УПЦ (МП) - заборонити чи контролювати її, свідчать результати грудневого соціологічного опитування КМІС. 54 відсотки з них вважають, що ця церква має бути повністю заборонена в Україні.

Читайте також: Глава ПЦУ вперше провів різдвяну службу в Києво-Печерській лаврі

Розкол між УПЦ і ПЦУ дійшов і до Берліна?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Меморіал пам'яті жертв Голодомору в Києві

Болгарія визнала Голодомор в Україні геноцидом

Політика25 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Усе, що треба знати про американські БМП Bradley

Усе, що треба знати про американські БМП Bradley

Конфлікти5 год. тому01:55 хв.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський в мініатюрі

Саміт Україна-ЄС: на що сподівається Київ?

Саміт Україна-ЄС: на що сподівається Київ?

Політика9 год. тому
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

"В України немає виходу, ніж повністю звільнити території"

"В України немає виходу, ніж повністю звільнити території"

Конфлікти31 січня 2023 р.
Німецький бойовий танк Leopard 2A6

Танки Leopard, БМП та інші нові озброєння для України

Танки Leopard, БМП та інші нові озброєння для України

Технології31 січня 2023 р.
external

Діти у підвалах Бахмута

Діти у підвалах Бахмута

Конфлікти31 січня 2023 р.01:35 хв.
Жінка вишиває рушник

Історії постраждалих від російських окупантів мовою вишивки

Історії постраждалих від російських окупантів мовою вишивки

Суспільство31 січня 2023 р.
На головну сторінку