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Глава ПЦУ митрополит Епіфаній
Глава ПЦУ митрополит ЕпіфанійФото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
РелігіяУкраїна

Глава ПЦУ вперше провів службу в Києво-Печерській лаврі

Степан Смишляєв
43 хв. тому

Під час першого різдвяного богослужіння в Києво-Печерській лаврі глава ПЦУ Епіфаній висловив переконання в перемозі України у війні з Росією.

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Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній у суботу, 7 січня, провів різдвяне богослужіння вперше в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який нещодавно був повернутий державі з оренди Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Літургія проводилася за посилених заходів безпеки. 

Під час богослужіння Епіфаній також згадав і про війну, яку Росія розв'язала проти України, і про боротьбу українського народу. Він також висловив переконання, що українці переможуть у війні, "адже правда на нашій стороні". "А там де правда - там Бог, а з Богом ми неодмінно переможемо", - сказав він. Митрополит вважає, що українці вже отримали моральну перемогу в цій боротьбі, адже "всі люди доброї волі засуджують акти геноциду, терор і численні воєнні злочини, які російська імперія зла чинить на нашій землі".

Служба відбувалася за посилених заходів безпеки
Служба відбувалася за посилених заходів безпекиФото: Oleksandr Sawytsky/DW

Боротьба за Лавру

Напередодні Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник повідомив, що погодив проведення різдвяного богослужіння ПЦУ в Успенському соборі 7 січня. 5 січня завершила роботу комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви, був підписаний відповідний Акт повернення будівель .

1 січня сплив термін договору оренди УПЦ (МП) Успенського собору та Трапезної церкви в Лаврі. Міністерство культури України рекомендувало угоду оренди не продовжувати. УПЦ (МП) звинуватила керівництво заповідника в "односторонньому перериванні" угоди оренди Успенського собору та Трапезного храму, та заявила про подання до суду позовної заяви "про подолання перешкод для використання Успенського собору і Трапезного храму відповідно до тих угод, які діяли з 2016-го року". Також в цій церкві назвали рішення про проведення різдвяного богослужіння спробою "силового захоплення Успенського собору".

Віряни на різдвяному богослужінні
Віряни на різдвяному богослужінніФото: REUTERS

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у суботу заявив, що всі процедури  щодо Успенського собору та Трапезної церкви відбувалися в рамках закону. За його словами, це "нормальна юридична прозора практика" повернення храмів у повне користування держави. "Там жодного захоплення нема", - цитує Ткаченка "Укрінформ". За його словами, закиди УПЦ МП про те, що під час війни не можна було забирати, безпідставні, адже угода на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі була тимчасовою. 

Як повідомлялося, у листопаді Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження у зв'язку з "прославлянням "русского мира" в Києво-Печерській лаврі". Згодом правоохоронці провели там обшуки, після чого повідомили, що знайшли серед іншого проросійську літературу, документи з ознаками підробки та мільйони готівки.

З листопада обшуки пройшли і в десятках інших закладів УПЦ (МП) по всій Україні. Правоохоронці повідомляли про виявлення проросійських і сепаратистських матеріалів, підозрюваних колаборантів і навіть сухпайків окупаційних військ.

Рада національної безпеки і оборони України у грудні 2022 року запровадила санкції проти низки ієрархів УПЦ (МП), зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). 

За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюдненими у грудні, 78 відсотків опитаних вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). 54 відсотки з них - що УПЦ (МП) має бути повністю заборонена в Україні.

Розкол між УПЦ і ПЦУ дійшов і до Берліна?

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Глава ПЦУ митрополит Епіфаній

Глава ПЦУ вперше провів службу в Києво-Печерській лаврі

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