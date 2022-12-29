  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій зі священниками церкви
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій зі священниками церкви (ілюстративне фото)Фото: Andriy Andriyenko/SOPA Images/ZUMA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Більше половини українців виступають за заборону УПЦ (МП)

Дар'я Нинько
20 хв. тому

Загалом 78 відсотків українців вважають, що держава має тією чи іншою мірою втрутитися в діяльність УПЦ (МП) - заборонити чи контролювати її, свідчать результати соціологічного опитування КМІС.

https://p.dw.com/p/4LXRd

Більшість українців - 78 відсотків -  вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися в діяльність Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). 54 відсотки з них вважають, що ця церква має бути повністю заборонена в Україні. Про це свідчать результати  опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені у четвер, 29 грудня.

Ще 24 відсотки респондентів виступають за дещо "м'якший" підхід, який не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду над УПЦ (МП). І лише 12 відсотків опитаних вважають, що держава не має втручатися у справи УПЦ (МП), а повинна розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень. Не змогли визначитися з позицією дев'ять відсотків українців.

За проактивну позицію держави щодо УПЦ (МП) виступають мешканці всіх регіонів України - від 82 відсотків на заході країни до 72 відсотків на сході. "Серед російськомовних українців підтримка проактивної позиції влади щодо УПЦ (МП) хоч і дещо нижча, але також істотна - 68 відсотків (у тому числі 44 відсотки виступають за повну заборону цієї церкви)", - зазначають соціологи.

Читайте також: УПЦ (МП) - незалежна церква чи колаборанти в рясах?

Політична складова релігійної ідентифікації

Як встановили раніше соціологи КМІС, у контексті релігійної самоідентифікації більшість українців вважають себе православними, проте лише чотири відсотки з опитаних ідентифікували себе саме з УПЦ (МП). Як зазначає заступник директора КМІС Антон Грушецький, значною мірою йдеться про політичну складову в цій ідентифікації. Серед іншого, дані свідчать про невдалі спроби УПЦ (МП) дистанціюватися від іміджу "російської" церкви.

"Наші нинішні ж результати лише продовжують демонструвати, що кроки, зроблені УПЦ (МП) цього року, не переконали більшість українців, що це дійсно українська церква, а скоріше зберігається імідж "п'ятої колони Кремля". І результати останніх обшуків правоохоронців та останні заяви від представників церкви мало допомагають їм", - прокоментував він результати останнього дослідження.

Його провели 4-27 грудня методом телефонних інтерв'ю серед 1010 повнолітніх респондентів на підконтрольних до повномасштабного вторгнення РФ територіях. За звичайних обставин статистична похибка вибірки не перевищує 2,4 відсотка, за умов війни додається певне систематичне відхилення, але результати зберігають високу репрезентативність.

Читайте також: Україна видала засудженого священника УПЦ МП під час обміну полоненими з РФ

УПЦ (МП) перевіряють на зв'язки з РФ

У середині листопада Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з  прославлянням "русского мира" в Києво-печерській лаврі. Останнім часом правоохоронці регулярно проводять обшуки в установах УПЦ (МП) у різних регіонах України, за результатами яких нерідко звітують про виявлені там російські документи, гроші, проросійську чи пропагандистську літературу, атрибутику сепаратистів.

Читайте також: У церкві УПЦ (МП) на Харківщині виявили сухпайки окупаційних військ РФ

1 грудня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України доручила Кабінету міністрів внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо "унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій". Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручили провести експертизу статуту про управління УПЦ (МП) "на наявність церковно-канонічного зв'язку" з Російською православною церквою (РПЦ). Також РНБО запровадила  санкції щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та низки інших пов'язаних з УПЦ (МП) осіб.

Розкол між УПЦ і ПЦУ дійшов і до Берліна?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій зі священниками церкви

Більше половини українців виступають за заборону УПЦ (МП)

Політика20 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

За останні роки ціла низка російських активів в Україні перейшла під контроль громадян ЄС, до того не відомих широкому загалу. Зокрема, 5 українських обленерго

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Політика7 год. тому
Ukraine Region Cherson | Dorf Oleksandrivka

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Конфлікти20 год. тому19 фото
Німецькомовні газети не оминули увагою пропозицію Дмитра Кулеби

Преса про "мирний саміт": від схвалення до скепсису

Преса про "мирний саміт": від схвалення до скепсису

Політика21 год. тому
Протести в Ірані

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Політика28 грудня 2022 р.
external

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Конфлікти28 грудня 2022 р.02:09 хв.
На шляху з Ізюму до РФ, квітень 2022 року

Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

Політика28 грудня 2022 р.
На головну сторінку