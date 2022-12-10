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Знищена вантажівка з символікою окупаційної армії РФ навпроти пошкодженої церкви на Харківщині
Знищена вантажівка з символікою окупаційної російської армії напроти пошкодженої церкви на Харківщині (символічне фото)Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/REUTERS
ПолітикаУкраїна

У церкві УПЦ (МП) на Харківщині знайшли сухпайки військ РФ

Степан Смишляєв
2 год. тому

Під час огляду установ УПЦ (МП) у Харківській області СБУ також знайшла російську валюту і прокремлівську літературу, а в одного з монахів - паспорт РФ.

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Під час контррозвідувальних і безпекових заходів на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у Харківській області, правоохоронці знайшли велику кількість готівки у різній валюті, в тому числі російські рублі. Про це повідомляє в суботу, 10 грудня, Служба безпеки України (СБУ).

Також на території Харківської єпархії УПЦ (МП) виявили "бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора".

"В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ", - зазначили в СБУ. Правоохоронці перевіряють можливу причетність монаха до "розвідувально-підривної діяльності спецслужб Росії".

Обшуки в УПЦ (МП) тривають

Останніми тижнями правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи в закладах УПЦ (МП) у різних регіонах України. Наразі відомо про обшуки у Києві, на Рівненщині, Івано-Франківщині, Буковині, Закарпатті, Волині, Житомирщині, Херсонщині, Черкащині, Харківщині та Запоріжжі. Вони почалися у другій половині листопада з Києво-Печерської лаври після відкриття кримінального провадження у зв'язку з прославлянням "русского мира" в одному з її храмів.

Кільком священникам уже повідомили про підозру, зокрема, ректору Почаївської духовної семінарії за порушення рівноправності громадян і диякону Запорізької єпархії УПЦ (МП) - за агітацію на підтримку псевдореферендуму про "входження Запоріжжя до складу РФ".

Санкції проти УПЦ (МП)

1 грудня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України ухвалила рішення щодо перевірки діяльності релігійних організацій, яке серед іншого передбачає експертизу статуту про управління УПЦ (МП)"на наявність церковно-канонічного зв'язку" з Російською православною церквою (РПЦ), а також перевірку правових підстав та дотримання умов використання майна національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з боку релігійних організацій.

Також РНБО запровадила санкції щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та низки інших пов'язаних з УПЦ (МП) осіб.

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