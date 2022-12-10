У церкві УПЦ (МП) на Харківщині знайшли сухпайки військ РФ
Степан Смишляєв
2 год. тому
Під час огляду установ УПЦ (МП) у Харківській області СБУ також знайшла російську валюту і прокремлівську літературу, а в одного з монахів - паспорт РФ.
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Під час контррозвідувальних і безпекових заходів на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у Харківській області, правоохоронці знайшли велику кількість готівки у різній валюті, в тому числі російські рублі. Про це повідомляє в суботу, 10 грудня, Служба безпеки України (СБУ).
Також на території Харківської єпархії УПЦ (МП) виявили "бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора".
"В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ", - зазначили в СБУ. Правоохоронці перевіряють можливу причетність монаха до "розвідувально-підривної діяльності спецслужб Росії".
Обшуки в УПЦ (МП) тривають
Останніми тижнями правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи в закладах УПЦ (МП) у різних регіонах України. Наразі відомо про обшуки у Києві, на Рівненщині, Івано-Франківщині, Буковині, Закарпатті, Волині, Житомирщині, Херсонщині, Черкащині, Харківщині та Запоріжжі. Вони почалися у другій половині листопада з Києво-Печерської лаври після відкриття кримінального провадження у зв'язку з прославлянням "русского мира" в одному з її храмів.
1 грудня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України ухвалила рішення щодо перевірки діяльності релігійних організацій, яке серед іншого передбачає експертизу статуту про управління УПЦ (МП)"на наявність церковно-канонічного зв'язку" з Російською православною церквою (РПЦ), а також перевірку правових підстав та дотримання умов використання майна національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з боку релігійних організацій.