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В Україні можуть заборонити діяльність пов'язаних з РФ релігійних організаційФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
РелігіяУкраїна

КМУ пропонує заборонити пов'язані з РФ релігійні організації

Тетяна Кирилюк
46 хв. тому

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з державою, яка веде проти України збройну агресію.

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Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді заборонити в Україні діяльність релігійних організацій, керівний центр яких знаходится в державі-агресорці, тобто в Російській Федерації. Відповідний законопроєкт був поданий у Верховну Раду, та у п'ятницю, 20 січня, направлений на розгляд профільного комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

Законодавча ініціатива передбачає, що діяльність таких релігійних організацій може припинити суд за позовом міністерства культури та інформаційної політики України або прокурора.

Також пропонується дозволити міністерству культури проводити релігієзнавчу експертизу діяльності релігійних організацій щодо виявлення підлеглості державі-агресору.

Автори законопроєкту посилаються на рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України про запровадження санкцій проти певних релігійних організацій, ухвалене 1 грудня 2022 року.

Читайте також: УПЦ (МП) - незалежна церква чи колаборанти в рясах?

УПЦ (МП) перевіряють на зв'язки з РФ

1 грудня РНБО України доручила Кабінету міністрів внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо "унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій". 

Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручили провести експертизу статуту про управління УПЦ (МП) "на наявність церковно-канонічного зв'язку" з Російською православною церквою (РПЦ). Також РНБО запровадила  санкції щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та низки інших пов'язаних з УПЦ (МП) осіб.

У середині листопада Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з  прославлянням "русского мира" в Києво-печерській лаврі. Останнім часом правоохоронці регулярно проводять обшуки в установах УПЦ (МП) у різних регіонах України, за результатами яких нерідко звітують про виявлені там російські документи, гроші, проросійську чи пропагандистську літературу, атрибутику сепаратистів.

Більшість українців підтримують заборону УПЦ (МП)

Водночас 78 відсотків українців вважають, що держава має тією чи іншою мірою втрутитися в діяльність УПЦ (МП) - заборонити чи контролювати її, свідчать результати грудневого соціологічного опитування КМІС. 54 відсотки з них вважають, що ця церква має бути повністю заборонена в Україні.

Ще 24 відсотки респондентів виступають за дещо "м'якший" підхід, який не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду над УПЦ (МП). І лише 12 відсотків опитаних вважають, що держава не має втручатися у справи УПЦ (МП), а повинна розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень. Не змогли визначитися з позицією дев'ять відсотків українців.

 

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