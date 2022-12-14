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Обшуки в Лаврі 22 листопадаФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
ПолітикаУкраїна

СБУ проводить обшуки ще в 19 храмах УПЦ МП

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) в дев'яти областях, аби не допустити використання релігійних громад як осередку "русского мира".

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Служба безпеки України (СБУ) перевіряє ще 19 храмів УПЦ (МП) в дев'яти областях України в межах протидії підривній діяльності російських спецслужб, повідомляє у середу, 14 грудня, пресслужба відомства.

Контррозвідувальні заходи, зокрема, проводять в Кафедральному Свято-Воздвиженському соборі в Ужгороді та Свято-Троїцькому храмі у Львові. Також перевіряють об'єкти у Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Житомирській та Херсонській областях.

Це робиться задля унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, зазначають в СБУ.

Крім того, правоохоронці шукають людей, імовірно причетних до протиправної діяльності на шкоду суверенітету України, а також заборонені до обігу предмети.

Контррозвідувальні та безпекові заходи в закладах УПЦ (МП) тривають з листопада. Проросійська література, паспорти РФ, атрибутика бойовиків, тексти молитов за Кирила та брошури з вихвалянням окупантів - лише дещо з переліку виявленого СБУ на об'єктах УПЦ (МП) в різних регіонах. Крім того, правоохоронці підозрюють деяких церковних діячів не лише в пропаганді "русского мира", а й у співпраці з окупантами. Перший подібний вирок ухвалили щодо священника УПЦ (МП) з Лисичанська - 12 років ув'язнення за корегування вогню військ РФ.

Крім того, під санкції РНБО потрапили 17 представників УПЦ (МП), зокрема намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) та екснардеп Вадим Новінський. 

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