Макрон наразі не бачить можливостей для переговорів з РФ

Партнери Києва повинні надати йому засоби для повернення за стіл переговорів, наголосив президент Франції на Мюнхенській конференції з безпеки і закликав Захід посилити підтримку України для уможливлення її контрнаступу.

Президент Франції Еммануель Макрон наразі не бачить можливостей для переговорів з Росією щодо війни в Україні. Зараз не час для діалогу з Росією, заявив Макрон у п'ятницю, 17 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки. Він пояснив, що Росія "обрала війну" та зайшла так далеко, що вчиняє воєнні злочини.

Переговори можуть відбуватися лише на умовах, які "обирає Україна", наголосив Макрон. Союзники Києва повинні "дати Україні засоби", щоби за стіл переговорів можна було повернутися", зазначив французький президент.

"Ми повинні посилити нашу підтримку", щоб уможливити контрнаступ України, закликав Макрон. "Якщо Україна повинна захищати Європу, вона також повинна мати для цього зброю", - наголосив він.

За словами Макрона, найближчі тижні та місяці є "вирішальними" для подальшого перебігу війни. Водночас Франція "готова до тривалішого конфлікту", навіть якщо "я цього не хочу", сказав президент Франції.

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У своєму виступі Макрон запропонував провести в Парижі конференцію з питань європейської протиповітряної оборони. За його словами, така конференція дозволила б розглянути це питання з "промислової точки зору", зі "стратегічної точки зору", а також з точки зору "питання стримування". Континент повинен "масовано реінвестувати в нашу оборону, якщо ми, європейці, хочемо миру", - зазначив він.

Мюнхенська конференція з безпеки з 1963 року є щорічним міжнародним форумом, у якому беруть участь політичні та військові лідери, провідні військові експерти та політологи держав світу. Цього року до участі у 59-й безпековій конференції, що триватиме з 17 до 19 лютого, не запрошені офіційні Росія та Іран. Головна тема нинішнього форуму - війна Росії проти України.