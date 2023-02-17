Україна успішно пройшла місію МВФ

МВФ і Україна досягли домовленості щодо перегляду моніторингової програми, що відкриває шлях до початку обговорення повноцінної програми. Вона підтримає зусилля Києва щодо вступу до Європейського Союзу.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та влада України досягли в п'ятницю, 17 лютого, домовленості щодо перегляду моніторингової програми.

Ця домовленість, яка має бути затверджена керівництвом МВФ, відкриває шлях до початку обговорення повноцінної програми, йдеться в пресрелізі на сайті фонду.

У ньому також зазначається, що майбутня повноцінна програма МВФ підтримає зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

Місія МВФ зустрічалася з представниками української влади у Польщі 13-17 лютого для оцінки результатів діяльності в рамках моніторингової програми. В заяві фонду за підсумками сказано, що Україна досягла усіх кількісних та індикативних цілей, а також усіх структурних орієнтирів.

Зокрема, йдеться про розробку податкових законопроєктів, спрямованих на збільшення надходжень до державного бюджету України, вжиття заходів щодо погашення заборгованості, створення наглядової ради "Нафтогазу" та узгодження ключових елементів діагностики банківського сектору.

Очільник місії зазначив, що в 2022 році економіка України скоротилась на 30 відсотків, що менше, ніж очікувалось, а інфляція почала сповільнюватись. Водночас на його думку, короткострокові перспективи наприкінці минулого року погіршились через атаки РФ на українську критичну інфраструктуру. Проте, за його оцінкою, економіка України пристосовується та впродовж року очікується її поступове відновлення.

"Вчасне надання значної зовнішньої підтримки було критично важливим для макроекономічної стабільності, і великомасштабні виплати залишатимуться важливими у 2023 році та надалі для покриття потреб у фінансуванні та сприяння забезпеченню стабільності. Зусилля щодо розширення випуску облігацій на внутрішньому ринку повинні продовжуватися, щоби забезпечити стабільне фінансування та усунути залежність від монетарного фінансування", - заявив він.

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У рамках очікуваної повноцінної програми МВФ, за його словами, Україні треба буде просувати реформи, спрямовані на підвищення продуктивності та конкурентоспроможності приватного сектору, "щоби допомогти закласти фундамент для стійкого післявоєнного зростання на тлі прогресу на шляху до вступу в ЄС". Важливу роль в процесі відбудови України відіграватиме державний сектор, а заходи з підвищення ефективності та прозорості державних фінансів та управління матимуть вирішальне значення, кажуть в МВФ.

