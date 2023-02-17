Нуланд: Військові бази РФ у Криму - легітимні цілі для ЗСУ

Як зазначила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, для безпеки України потрібен щонайменше демілітаризований Крим, який нині РФ перетворила на велику військову базу.

США не суперечитимуть рішенням Києва атакувати російські військові об'єкти в Криму, який є територією України. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, в четвер, 16 лютого, під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Карнегі, повідомляє "Укрінформ".

"Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення ухвалять щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо Крим - це Україна",- зазначила заступниця держсекретаря.

За її словами, російська окупаційна влада після захоплення Криму одразу вдалася до масових порушень прав людини, переслідування кримських татар та інших, хто не погоджувався з окупацією. Крім того, Росія перетворила півострів на велику військову базу, яка була використана для масштабного наступу на решту територію України, додала Нуланд.

Тож, за її словами, військові бази РФ у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ.

На думку Нуланд, Україна не досягне безпеки, якщо Крим, як мінімум, не буде демілітаризованим.

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Зброя для стимування Росії після війни

Крім того, заступниця держсекретаря повідомила, що в Вашингтоні розглядають можливості для поставок в Україну не лише зброї, необхідної зараз на полі бою, але й для подальшого стримування РФ після завершення війни.

У зв'язку з цим вона зауважила, що Україні потрібна розвинути й стійка ППО, пише агентство. Крім того, українцям "знадобиться набагато міцніша оборона кордонів, кращі радари та системи раннього попередження, щоби бути впевненими, що РФ не зможе вторгнутися знову".

В РФ звинуватили США в "залученні" у війну

У РФ вже відреагували на цю заяву. Зокрема, прессекретар посольства Росії в США Ігор Гіренко заявив, що це - нібито "чітке підтвердження позиції Росії щодо безпосереднього залучення Сполучених Штатів до конфлікту".

"Нацьковування київських злочинців на Крим - це те саме, що підштовхування їх до атаки на Москву чи Владивосток. Розцінюємо подібну позицію Вашингтона як неприкритий прояв войовничого настрою Сполучених Штатів щодо нашої країни", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті посольства.