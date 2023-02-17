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Російські солдати в Криму, березень 2014 рокуФото: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images
ПолітикаСполучені Штати Америки

Нуланд: Військові бази РФ у Криму - легітимні цілі для ЗСУ

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Як зазначила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, для безпеки України потрібен щонайменше демілітаризований Крим, який нині РФ перетворила на велику військову базу.

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США не суперечитимуть рішенням Києва атакувати російські військові об'єкти в Криму, який є територією України. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, в четвер, 16 лютого, під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Карнегі, повідомляє "Укрінформ".

"Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення ухвалять щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо Крим - це Україна",- зазначила заступниця держсекретаря.

За її словами, російська окупаційна влада після захоплення Криму одразу вдалася до масових порушень прав людини, переслідування кримських татар та інших, хто не погоджувався з окупацією. Крім того, Росія перетворила півострів на велику військову базу, яка була використана для масштабного наступу на решту територію України, додала Нуланд.

Тож, за її словами, військові бази РФ у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ.

На думку Нуланд, Україна не досягне безпеки, якщо Крим, як мінімум, не буде демілітаризованим.

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Зброя для стимування Росії після війни

Крім того, заступниця держсекретаря повідомила, що в Вашингтоні розглядають можливості для поставок в Україну не лише зброї, необхідної зараз на полі бою, але й для подальшого стримування РФ після завершення війни.

У зв'язку з цим вона зауважила, що Україні потрібна розвинути й стійка ППО, пише агентство. Крім того, українцям "знадобиться набагато міцніша оборона кордонів, кращі радари та системи раннього попередження, щоби бути впевненими, що РФ не зможе вторгнутися знову".

В РФ звинуватили США в "залученні" у війну

У РФ вже відреагували на цю заяву. Зокрема, прессекретар посольства Росії в США Ігор Гіренко заявив, що це - нібито "чітке підтвердження позиції Росії щодо безпосереднього залучення Сполучених Штатів до конфлікту".

"Нацьковування київських злочинців на Крим - це те саме, що підштовхування їх до атаки на Москву чи Владивосток. Розцінюємо подібну позицію Вашингтона як неприкритий прояв войовничого настрою Сполучених Штатів щодо нашої країни", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті посольства.

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