 У Криму пролунали нові вибухи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2022

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Новини

У Криму пролунали нові вибухи

На дах штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі впав безпілотник. Крім того, вибухи чути в передмісті Євпаторії.

Вибухи в Джанкойському районі Криму 16 серпня

Вибухи в Джанкойському районі Криму 16 серпня

Так званий "губернатор" окупованого Росією Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що о восьмій ранку в суботу, 20 серпня, в дах штабу Чорноморського флоту РФ "прилетів" безпілотник.

"На жаль, збитий не був, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю", - написав він у Telegram. Згодом він опублікував "уточнення": "Безпілотник відпрацювали постом повітряної оборони флоту. Збили БПЛА прямо над штабом флоту. Впав на покрівлю та загорівся. Ураження не вийшло". За його словами, серйозних руйнувань немає, як і жертв. Развожаєв звинуватив в атаці Україну.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров опублікував фото та відео очевидців, на яких видно стовп диму після вибуху в Севастополі.

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Згодом Чубаров повідомив, що над селищем Заозерне, яке є передмістям Євпаторії, також лунають вибухи. "Схоже, що орки відбиваються від безпілотника. Чекаємо на подробиці", - написав він у Facebook. 

У свою чергу так званий "прем'єр" Криму Сергій Аксьонов написав у Telegram, що "у західному Криму спрацювала система протиповітряної оборони, ціль вражена, постраждалих та пошкоджень немає".

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Заборони на удари України по Криму немає

16 серпня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений, бо цей об'єкт споруджений незаконно і є "основними воротами для постачання російської армії в Крим". Подоляк також не виключив, що у "найближчі два-три місяці" в Криму можуть статися нові вибухи, подібні до тих, що були на військових аеродромах у Новофедорівці та Гвардійському чи на складах боєприпасів у Джанкойському районі раніше в серпні.

Міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на питання щодо наявності заборони на використання озброєнь, наданих партнерами, для ударів по Криму, відповів: Київ зобов'язався не використовувати західну зброю по території РФ, але обмежень щодо ураження російських військових об'єктів на окупованих українських територіях немає. 

Після цього Politico з посиланням на високопоставленого американського чиновника підтвердило, що США не проти ударів України по Криму. "Звичайно, ми не обираємо цілі, і все, що ми надали, призначається для самооборони. Будь-яка ціль, яку українці вирішать переслідувати на українській землі, за визначенням є самообороною", - сказав співрозмовник видання та додав, що "Крим - це Україна".

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