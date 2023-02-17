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Прем'єр-міністр України Денис ШмигальФото: picture-alliance/ZUMAPRESS/ZUMA Wire/P. Gonchar
ПолітикаУкраїна

Українцям у березні проіндексують пенсії на 20 відсотків

Роман Губа
1 год. тому

Український прем'єр обіцяє індексацію виплат для пенсіонерів у березні на 20 відсотків. Це торкнеться 10 мільйонів українців.

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У березні Кабінет міністрів України проведе індексацію пенсій на 20 відсотків, повідомив у п'ятницю, 17 лютого, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців", - сказав він на засіданні уряду.

Також, за словами Шмигаля, пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 гривень. Для пенсіонерів віком 75-80 років ця доплата становить до 400 гривень на місяць, а для пенсіонерів віком 70-75 років -до 300 гривень.

"Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень", - розповів Шмигаль.

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Допомога переселенцям та субсидії

Також, як розповів прем'єр, держава продовжить виплачувати в 2023 році допомогу внутрішньо переміщеним особам. У 2022 році їм виплатили загалом 53,5 мільярда гривень.

Шмигаль пообіцяв і продовження виплат субсидій на житлово-комунальні послуги. Зараз їх отримують 2,3 мільйона домогосподарств. Середній розмір субсидії становить 1684 гривні. При цьому прем'єр додав, що "уряд не підвищував і не підвищує тарифи" на комунальні послуги.

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