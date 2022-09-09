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Переселенцям в Україні обіцяють спростити отримання послуг від державиФото: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance
СуспільствоУкраїна

ВПО в Україні отримуватимуть послуги за місцем перебування

Степан Смишляєв
1 год. тому

Після запуску системи органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах.

https://www.dw.com/uk/pereselenci-v-ukraini-otrimuvatimut-poslugi-za-miscem-perebuvanna/a-63074826

З 1 жовтня міністерство соціальної політики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), яка дозволить внутрішньо переміщеним особам (ВПО) отримувати послуги за місцем фактичного перебування. Про це повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах(...) В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг", - повідомила віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Завдяки впровадженню цієї системи переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть змінити неактуальне місце проживання у довідці ВПО, виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання такої довідки, з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.

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Наразі завершується тестування системи в Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях та підключення до неї співробітників управлінь соцзахисту з інших регіонів, зазначають у міністерстві.

Кількість внутрішньо переміщених осіб зросла - МОМ

За останніми даними Міжнародної організації з міграції - станом на 23 серпня - кількість внутрішньо переміщених осіб зросла і застановить 6,9 мільйона людей. Майже половина з переміщених людей працездатного віку наразі не отримують доходу - 44 відсотки, згідно з даними, які отримала МОМ. Лише одна третина опитаних вказали заробітну плату як основне джерело доходу після переміщення, а 24 відсотки зазначили, що покладаються на державну підтримку. 

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Найбільші проблеми - житло, гроші і ліки

Із наближенням холодної пори року найбільшою проблемою для багатьох з них стане житло, кажуть у МОМ. Так, 22 відсотки опитаних організацією людей зазначили, що їхнє житло не придатне до зимових реалій в Україні. Понад третина опитаних не мають можливості переїхати у прийнятне житло переважно через брак коштів. 30 відсотків серед ВПО, які знайшли прихисток у селах (а це загалом близько двох мільйонів людей), не мають доступу до медичних послуг, зазначають у МОМ.

Загалом, найнагальніші проблеми вимушених переселенців в Україні - це фінансова допомога, ліки та матеріали для ремонту і будівництва, констатують у МОМ. Грошової допомоги потребують близько 60 відсотків переселенців, людей, які повернулися, а також тих, хто залишався у своїх домівках. Про потребу ж у ліках та у ремонтних і будівельних матеріалах насамперед зазначають ті, хто повернувся, та ті, хто не залишав своїх домівок (по 7 відсотків).

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