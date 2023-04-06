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Кримський містФото: Sergei Malgavko/dpa/TASS/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Київ: Переговори щодо Криму можливі після контрнаступу

Анастасія Шепелева | Сергій Гуща
2 год. тому

Коли українські війська досягнуть адміністративного кордону Криму, Київ може бути готовий до переговорів з Росією щодо півострова, заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

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В Україні не виключають можливості переговорів із Росією щодо анексованого РФ Криму після успішного контрнаступу української армії, який може розпочатися навесні. Це випливає з коментаря заступника керівника Офісу президента України з міжнародних питань Андрія Сибіги британському виданню Financial Times (FT), оприлюдненому в четвер, 6 квітня.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою, і коли ми досягнемо адміністративного кордону з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання", - заявив він. Однак, за його словами, "це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Криму. - Ред.) нашою армією".

Як зазначає видання, після цієї заяви Сибіги можуть зітхнути з полегшенням західні урядовці, які скептично ставляться до здатності України повернути півострів і побоюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може призвести до ескалації війни президентом РФ Володимиром Путіним, можливо, з застосуванням ядерної зброї.

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Київ припинив прямі переговори з РФ про завершення війни у квітні 2022 року, а після анексії Росією чотирьох українських регіонів у вересні минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ, що оголошує переговори з Путіним неможливими. У зв'язку з цим FT зазначає, що висловлювання Сибіги стало "найвідвертішою заявою про зацікавленість Києва в переговорах".

Як повідомлялося, 4 квітня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України презентувала програму "12 кроків з деокупації Криму" - план заходів, які будуть проведені після повернення півострова до складу України. В ньому, зокрема, йдеться про демонтаж Кримського мосту "з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків" і про плани встановлення на п'єдесталі пам'ятника затопленим кораблям у Севастополі пам'ятника "Російський військовий корабель іде на х**".

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