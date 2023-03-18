Путін приїхав в Крим у річницю анексії півострова - росЗМІ

Як повідомляють російські агентства, президент РФ таки прибув в Крим в день дев'ятої річниці анексії півострова, попри те, що мав брати участь в заходах за допомогою відеозв'язку.

Президент РФ Володимир Путін приїхав в Крим в дев'яту річницю анексії українського півострова, повідомляє у суботу, 18 березня, російське агентство ТАСС.

Як заявляв раніше речник Кремля Дмитро Пєсков, Путін візьме участь у відкритті "значущого культурно-історичного об'єкта", пише ТАСС. Водночас, про що саме йдеться, агентство не вказує. Очікувалося, що президент РФ приєднається до цього заходу через відеозв'язок.

До того Путін був на півострові у липні 2020 року. Також у грудні 2022 року він приїжджав на Кримський міст, який ремонтували після потужного вибуху в жовтні 2022 року.

Окупаційна влада Криму спочатку заявляла, що дорожнє полотно на мосту пошкодили "українські вандали". Згодом Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ спільно з російським Слідчим комітетом (СК) заявили, що руйнування відбулося внаслідок підриву вантажного автомобіля.

Вибух, за версією РФ, нібито організували Головне управління розвідки міністерства оборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. Водночас в українській розвідці заяви ФСБ і СК назвали "нісенітницею".

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РФ готується до оборони Криму

Наразі, як повідомляли в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України, Росія активно готується до оборони півострова в очікуванні контрнаступу Збройних сил України.

Зокрема, РФ підтримує у бойовій готовності інфраструктуру та зводить фортифікаційні споруди: найбільш потужні – на півночі Криму та у південних районах Херсонщини – на підступі до півострова.

Більшість українців за звільнення Криму військовим шляхом

Росія анексувала Крим 18 березня 2014 року після референдуму, який Україна та західні лідери вважають незаконним. Київ неодноразово заявляв, що завершення війни неможливе без відновлення територіальної цілісності України, включно з анексованим РФ Кримом та окупованими частинами Донбасу. Як свідчить соціологія, 68 відсотків українців виступають за повернення півострова військовим шляхом.