У Криму по радіо транслювали повідомлення про евакуацію

Попередження про евакуацію населення в окупаційній владі півострова назвали брехнею і пояснили "зламом" радіостанцій. Також у Севастополі заявили, що відбили атаку "ворожих морських безпілотників".

В окупованому Криму і Севастополі у середу, 22 березня, почали передавати повідомлення про евакуацію населення з півострова. Представники російської окупаційної адміністрації стверджують, що це відбулося внаслідок "перехоплення" або "зламу" радіосигналу, повідомляє "Інтерфакс".

"Поширюється інформація про евакуацію з півострова за допомогою поромних переправ та інше марення. Звичайно, це брехня", - написав у Telegram "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

Він додав, що у разі "реальної небезпеки" повідомлення будуть йти всіма каналами одночасно, зокрема через вуличні системами оповіщення.

Як зауважує видання "Крим. Реалії", по радіо, зокрема, звучала інформація про те, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги: пройти в укриття, уникати об'єктів критичної та військової інфраструктури, не підіймати невідомих предметів, підготувати "тривожну валізку".

РФ стверджує, що відбила атаку на Севастополь

Зранку у середу Развожаєв також заявив, що російський флот нібито "відбив атаку надводних безпілотників". За його словами, було знищено три об'єкти. "Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювало ППО по повітряній цілі", - написав він.

За словами "губернатора", від вибухів "ворожих морських безпілотників" у кількох будинках повибивало шибки, але люди не постраждали.

Напередодні у головному управлінні розвідки міністерства оборони України (ГУР) повідомили, що внаслідок вибухів у Джанкої в Криму було знищено російські крилаті ракети "Калібр" під час їхнього транспортування залізницею.

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Не перший "радіопривіт"

Місяць тому, 22 лютого, в ефірі радіостанцій в кількох російських містах передали попередження про повітряну тривогу. "Увага. Увага. Загроза ракетного удару", - йшлося повідомлені.

Повідомлення передавали, зокрема, у таких містах як Тюмень, Воронеж, Нижній Новгород, Уфа та у Московській області. Пізніше у міністерстві у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих РФ пояснили ці повідомлення зламом серверів радіостанцій.

23 лютого російська агенція "РИА "Новости" повідомляла, що у низці районів Криму дві радіостанції почали передавати "погрози" від імені начальника ГУР Кирила Буданова. Видання стверджувало, що запис потрапив ефір через "злам". На деякий час мовлення радіостанцій припиняли.