РФ вночі атакувала Україну дронами: є руйнування й жертви

Російські дрони влучили по гуртожитках на Київщині, вбивши трьох людей та поранивши ще сімох. На Житомирщині постраждав один із об'єктів інфраструктури.

В ніч на середу, 22 березня, російські війська завдали чергового масованого удару по території України з використанням дронів-камікадзе типу Shahed. З території Брянської області РФ був запущений 21 БпЛА, Збройні сили України збили 16 з них, повідомило у Facebook командування повітряних сил ЗСУ.

Внаслідок атаки у місті Ржищів Київської області були частково зруйновані верхні поверхи двох гуртожитків та навчальний корпус професійного ліцею, почалася пожежа, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Загинуло троє людей, ще семеро, зокрема 11-річна дитина, - отримали поранення, зазначили в Офісі генерального прокурора. Під завалами, за різними даними, залишаються від трьох до чотирьох людей.

Для ліквідації наслідків атаки залучено 111 людей та 28 одиниць техніки. Відкрито кримінальне провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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На Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури

Унаслідок нічної атаки російських окупантів дронами в Житомирській області пошкоджено один із об'єктів інфраструктури, люди не постраждали, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. "Сьогодні вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога були збиті підрозділами протиповітряної оборони. Пошкодження отримав один із об'єктів інфраструктури області", - написав він у Telegram.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації і Київській міській військовій адміністрації повідомили, що всі дрони, які були зафіксовані над регіонами - збиті, жертв та руйнувань не зафіксовано.

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Ракетний удар по Одещині

За кілька годин до запуску дронів, ввечері 21 березня, російські війська випустили чотири ракети Х-59 по Одесі. Дві з них вдалося збити повітряним силам, інші - влучили по місту, пошкодивши триповерховий будинок на території монастиря, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. "Відомо про трьох поранених", - написав він у Telegram.

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