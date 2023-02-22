У низці російських міст по радіо лунала повітряна тривога
Степан Смишляєв
1 год. тому
Попередження пролунало в ефірі декількох радіостанцій. Пізніше в МНС країни заявили, що загрози немає, а повідомлення були запущені в ефір через хакерську атаку.
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У декількох містах Росії у середу, 22 лютого, в ефірі радіостанцій передали попередження про повітряну тривогу.
"Увага. Увага. Загроза ракетного удару", - йшлося повідомлені, пише у Telegram видання "Baza".
Такі повідомленні передавали, зокрема, у таких містах як Тюмень, Воронеж, Нижній Новгород, Уфа та у Московській області. Пізніше у міністерстві у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих РФ пояснили ці повідомлення зламом серверів радіостанцій.
"В результаті хакерської атаки на сервери низки комерційних радіостанцій у деяких регіонах країни в ефірі прозвучала інформація про нібито оголошення повітряної тривоги та загрози ракетного удару. МНС РФ повідомляє, що ця інформація є фейком і не відповідає дійсності", - цитує "Інтрефакс" роз'яснення міністерства.