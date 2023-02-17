РФ використовує кулі як складову повітряних атак - Жовква

За словами заступника глави Офісу президента, Росія вдається до різностороннього підходу під час атак, використовуючи проти України різні види ракет, дрони та запускаючи повітряні кулі.

Росія використовує повітряні кулі, які можуть бути шпигунськими, як складову повітряних атак на Україну. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю DW.

За його словами, РФ вдається до різностороннього підходу під час таких ударів, використовуючи крилаті ракети, балістичні ракети, безпілотники та повітряні кулі. Під час захисту неба Україна "повинна бути розумною, розуміючи рівень боєприпасів, які ми маємо", наголосив він.

"Наразі ми перехоплюємо близько 75, 80 відсотків ракет або безпілотників, або будь-чого іншого, - зауважив Жовква. - Могло б бути краще, за умови, щоб ми вже зараз мали необхідну кількість систем протиповітряної і протиракетної оборони".

Жовква: Не можна зволікати з наданням бойової авіації

Заступник керівника ОП закликав надати Києву винищувачі, які потрібні не тільки для "захисту неба", але й "дуже ефективні для перехоплення ракет, про які ми з вами говорили раніше". Він наголосив, що нерішучість і зволікання у питаннях зброї мають наслідки для українських військових і народу.

"Ніяких зволіканнь зараз не може бути, тому що так, це питання існування нашої країни і нашого народу", - сказав Жовква.

Заступник керівника ОП висловив переконання, що будь-який весняний наступ Росії буде "приречений на провал" і наголосив, що перемога для України означає повернення Криму, який був анексований Росією в 2014 році.

Останніми часомРФ почала запускати в небо над Україною повітряні кулі. Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, вони не несуть прямої загрози, втім відволікають сили української оборони. "На цих об'єктах можуть бути прилаштовані різні речі, які можуть бути небезпечними, тому наші військові супроводжують ці об'єкти в повітрі над нашою територією", - зазначав Данілов.