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Андрій Сибіга
Фото: Außenministerium Ukraine/dpa/picture allianceФото: Außenministerium Ukraine/dpa/picture alliance

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга - український дипломат, міністр закордонних справ України.

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Новини

5 вересня 2024 р.

Новим главою МЗС України став Андрій Сибіга

4 вересня 2024 р.

У Зеленського назвали імена нових майбутніх міністрів

4 вересня 2024 р.

Зеленський про переформатування уряду: Потрібна нова енергія

4 вересня 2024 р.

Глава МЗС Німеччини жалкує через відставку Кулеби

26 серпня 2024 р.

КОВА: Удар по Київській ГЕС минувся без критичних руйнувань

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Докладно

Новопризначений глава МЗС Андрій Сибіга

Новий глава МЗС - хто такий Андрій Сибіга?

Новий глава МЗС - хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга - новий міністр закордонних справ України. Чи слід очікувати змін в українській зовнішній політиці?
Політика5 вересня 2024 р.

Легально за кордоном перебувають п'ять мільйонів українців

Легально за кордоном перебувають п'ять мільйонів українців

Наразі найбільше українців проживає на території Росії, повідомляє консульський департамент МЗС України.
10 червня 2016 р.
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