You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській області
Вибори в США 2024
Паралімпійські ігри
Реклама
Фото: Außenministerium Ukraine/dpa/picture alliance
Фото: Außenministerium Ukraine/dpa/picture alliance
Андрій Сибіга
Андрій Сибіга - український дипломат, міністр закордонних справ України.
Пропустити розділ Новини
Новини
05.09.2024
5 вересня 2024 р.
Новим главою МЗС України став Андрій Сибіга
04.09.2024
4 вересня 2024 р.
У Зеленського назвали імена нових майбутніх міністрів
04.09.2024
4 вересня 2024 р.
Зеленський про переформатування уряду: Потрібна нова енергія
04.09.2024
4 вересня 2024 р.
Глава МЗС Німеччини жалкує через відставку Кулеби
26.08.2024
26 серпня 2024 р.
КОВА: Удар по Київській ГЕС минувся без критичних руйнувань
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Новий глава МЗС - хто такий Андрій Сибіга?
Новий глава МЗС - хто такий Андрій Сибіга?
Андрій Сибіга - новий міністр закордонних справ України. Чи слід очікувати змін в українській зовнішній політиці?
Політика
05.09.2024
5 вересня 2024 р.
Легально за кордоном перебувають п'ять мільйонів українців
Легально за кордоном перебувають п'ять мільйонів українців
Наразі найбільше українців проживає на території Росії, повідомляє консульський департамент МЗС України.
10.06.2016
10 червня 2016 р.
Усі матеріали (8) на цю тему
Реклама