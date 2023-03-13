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Крим (ілюстративне фото)Фото: Krasilnikov Stanislav/dpa/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Більшість українців виступають за військове звільнення Криму

Аліна Коломієць
2 год. тому

Як свідчить опитування КМІС, більшість населення у всіх регіонах України виступає за звільнення Криму військовим шляхом, навіть якщо при цьому зменшиться підтримка західних партнерів.

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Більшість українців вважають, що Україна має намагатися звільнити всю територію включно з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і тривалішої війни. Про це свідчать результати опитуванняКиївського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи пропонували респондентам два сценарії, один з яких включав допомогу Заходу визволити та надійно захистити всі території включно з Донбасом, проте без Криму. Згідно з цим сценарієм Україна утримується від військового визволення. Другий сценарій - спроби військового визволення Криму, проте з розумінням, що Захід може зменшити допомогу, а війна може затягнутися.

68 відсотків підтримали визволення Криму військовим шляхом, тоді як 24 відсотки більше схиляються до варіанту, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій на півострові. 

Загалом, без конкретизації територій та можливих "компромісних" пропозицій, 87 відсотків опитаних українців назвали неприйнятними будь-які територіальні поступки для досягнення миру. Лише дев'ять відсотків готові до поступок.

"Результати опитувань і КМІС, і інших компаній одностайні: незалежно від формулювань запитань - просто "мир" не цікавить українців. Українці усвідомлюють, що без додаткових серйозних умов просто припинення вогню лише відкладе подальшу агресію Росії, тому боротьба має продовжуватися і поступок не може бути. Водночас додаткові умови на користь України можуть підштовхувати українців до обговорення певних "компромісів", - наголошує виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

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Опитування провели методом телефонних інтерв'ю 22 лютого-6 березня серед 2007 респондентів у всіх регіонах на території, яка контролювалася владою України до повномасштабного вторгнення РФ. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4 відсотка, за умов війни можливе певне відхилення, зауважують соціологи.

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Крим (ілюстративне фото)

Більшість українців виступають за військове звільнення Криму

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