В Ізраїлі знову пройшли мітинги проти судової реформи

В Ізраїлі знову відбулися масові демонстрації проти судової реформи. Цього разу вони пройшли без протестного маршу.

У кількох містах Ізраїлю в суботу, 8 квітня, десятки тисяч людей вийшли на чергові мітинги проти судової реформи, яку просуває уряд прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Акція у Тель-Авіві при цьому пройшла з обмеженнями через ескалацію конфлікту в регіоні, пише dpa.

Демонстранти серед іншого вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв двох нападів, що сталися напередодні у Тель-Авіві та на Західному березі річки Йордан. За даними ЗМІ, мітингувальникам 8 квітня довелося внести коригування у свої плани через напади і на прохання поліції не проводити марш протесту.

Нова причина для протестів - плани створення нацгвардії

Частина демонстрантів у Тель-Авіві була одягнена у чорне і тримала транспарантии "Бригади люті диктатора". Як зазначає dpa, слоган відсилає до планів вкрай правого міністра нацбезпеки та лідера партії "Єврейська сила" Ітамара Бен-Гвіра, якому Нетаньяху, за даними ЗМІ, наприкінці березня пообіцяв створення "громадянської національної гвардії" в обмін на згоду відкласти розгляд судової реформи.

При цьому повна відмова від ухвалення судової реформи наразі офіційно не розглядається, що не влаштовує демонстрантів. Протести проти суперечливої ініціативи тривають в Ізраїлі від січня та подекуди супроводжуються сутичками з поліцією. Мітингувальники впевнені, що плани уряду дозволити самому собі скасовувати рішення Верховного суду країни та впливати на призначення суддів суперечать основам демократії в Ізраїлі. Минулого тижня такі самі протестні акції в країні зібрали близько 450 тисяч учасників.

Нещодавні напади

Як повідомлялося, у Тель-Авіві у п'ятницю, 7 квітня, чоловік в'їхав у натовп на автомобілі, внаслідок чого загинув турист з Італії, ще семеро людей були поранені. Правоохоронці вбили нападника на місці, міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало події в Тель-Авіві терактом. Також 7 квітня в Ізраїлі стався ще один напад на мирних жителів - було обстріляно автівку із трьома жінками в районі Західного берега річки Йордан, внаслідок чого загинули дві жінки.

Раніше у мечеті "Аль-Акса" на Храмовій горі в Єрусалимі 5 квітня відбулися сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками. Згідно з повідомленнями ЗМІ, приводом для заворушень стала поліцейська операція з видворення з храму групи молоді, яка принесла туди піротехніку, палиці та каміння.

Наступного дня Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Лівану. За повідомленням ізраїльської армії, по країні було запущено 34 ракети, 25 з яких були успішно перехоплені засобами ППО. У відповідь на це в ніч на 7 квітня Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази та півдню Лівану, вказавши, що вони спрямовані проти радикального ісламістського руху "ХАМАС".