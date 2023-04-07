Подоляк: Витік "документів" про контрнаступ - інфогра РФ

Витік нібито "секретних документів", які з'явилися напередодні в соціальних мережах і ЗМІ, з планами нарощування потужностей української армії перед контрнаступом, є інформаційною грою Росії. Про це заявив у п'ятницю, 7 квітня, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Публікація сьогодні - це безумовний доказ виключно оперативної інформаційної гри Росії. Що ж стосується реальних планів контрнаступу - безумовно, російські війська ознайомляться з ними першими. Я б припустив, що це станеться дуже скоро",- написав він у Telegram.

Подоляк переконаний, що такими "зливами" Росія шукає способи "перехопити інформаційну ініціативу, спробувати вплинути на сценарні плани контрнаступу України та налякати своєю "обізнаністю". "Але це лише стандартні елементи оперативної гри російської розвідки - і нічого більше. До реальних планів України це не має стосунку", - наголосив він. За словами Подоляка, опубліковані дані, ймовірно, спираються на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації.

Якби Росія справді отримала реальні сценарні заготовки контрнаступу, то вона "навряд чи оприлюднила б їх", впевнений радник керівника ОП. З огляду на такі дані, за словами Подоляка, набагато вигідніше заготувати власні зустрічні пастки, залишаючи при цьому другий бік у незнанні про власну обізнаність.

"Якщо у вас є робочий канал отримання розвідданих із Пентагону - ви не станете його руйнувати заради одноденного інформаційного приводу. Якщо ви володієте інформацією про рівень забезпечення та військові задуми противника - ви вдаватимете, що нею не володієте. Якщо намагаєтеся вдати, що ви знаєте, - отже, ви нічого не знаєте. Це блеф, пил в очі", - зазначив він.

Читайте також: Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія у боротьбі між Україною та РФ

Злив "секретних документів" щодо війни в Україні

Цього тижня в соціальних мережах Twitter і Telegram з'явилися документи нібито із планами щодо нарощування потужностей української армії напередодні запланованого контрнаступу. Вони не містять конкретних планів бойових дій, але дають розуміння американського та українського бачення щодо потреб Збройних сил України (ЗСУ) станом на 1 березня для проведення контрнаступу. З одного з документів зрозуміло що США й інші союзники в НАТО навчають та оснащують дев'ять бригад. Шість з них будуть готові до 31 березня, решта - до 30 квітня. Загальна кількість техніки, необхідної для них, становить понад 250 танків і понад 350 одиниць механізованої техніки.

Примітно, що документи вибірково змінені. Так, в одному з них ідеться, що РФ втратила від 16 до 17,5 тисячі солдатів, а Україна нібито 71,5 тисячі. Однак Пентагон та інші аналітики підрахували, що Росія зазнала значно більших втрат - близько 200 тисяч убитими та пораненими, тоді як Україна - понад 100 тисяч. Ці змінені документи активно поширюють російські провладні пропагандисти. Представники адміністрації президента США Джо Байдена намагалися видалити ці документи, а Пентагон розпочав розслідування витоку, зазначає американське видання The New York Times (NYT).

Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що інформацією про те, де, коли і як розпочнеться контрнаступ ЗСУ, володіють не більше п'яти людей на планеті. Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр стверджувала, що ще жодного разу не було витоку правдивої інформації щодо військових планів України.

Чи готові ЗСУ йти у контрнаступ: де і коли? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video