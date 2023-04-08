NYT: В інтернеті виклали нові "таємні документи" США

У соцмережах з'явилися близько 100 нових "таємних документів Пентагону" - вони стосуються України, Близького Сходу та Китаю, а також протидії тероризму.

В інтернеті почали публікувати новий масив "таємних документів США", в яких докладно описані результати роботи американських служб безпеки і військових відомств, повідомила в п'ятницю, 7 квітня, газета The New York Times (NYT).

У документах міститься різноманітна інформація, у тому числі й призначена для службового користування, звіти про брифінги щодо України, Близького Сходу, Індо-Тихоокеанського регіону та Китаю, а також про протидію тероризму.

За даними неназваних офіційних осіб, на яких посилається видання, у новій партії опубліковано близько 100 документів. Співрозмовник NYT назвав подію жахом" для розвідувального альянсу "П'ять очей" (FVEY), до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та США.

Витік справжній?

Раніше цього тижня в інтернеті опублікували низку "засекречених документів" США і Північноатлантичного альянсу (НАТО) із планами щодо нарощування потужностей української армії напередодні запланованого контрнаступу.

Міністерство оборони США розпочало розслідування цього інциденту, однак наразі не коментує, чи є вони справжніми. В приватному порядку представники кількох агенцій національної безпеки США визнали, що намагаються чимшвидше знайти джерело "витоку", оскільки лишається ймовірність продовження оприлюднення секретної інформації, зауважує NYT.

В Україні попереднє оприлюднення документів назвали " оперативною грою російської розвідки". "До реальних планів України це не має стосунку", - заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він також назвав ці публікації "фотошопом" та "віртуальними псевдозливами".

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