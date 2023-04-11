"Витік документів": США скептичні щодо наступу України - WP

У США вважають, що під час контрнаступу Україна відвоює в РФ менше територій, ніж у 2022 році, пише The Washington Post. У "таємних документах", які потрапили в мережу, це пояснюється браком підготовки та боєприпасів.

У частині оприлюднених в інтернеті "документів розвідки США" йдеться, що в рамках очікуваного контрнаступу Україна зможе відвоювати у Росії лише незначну частину окупованих територій. Про це повідомило американське видання The Washington Post (WP) у ніч на вівторок, 11 квітня.

У "документах з грифом "цілком таємно", датованих лютим, стверджується, що Київ планує повернути території на сході України та просунутися на півдні, щоби відрізати російську армію від анексованого Криму. Однак укріплена російська оборона, брак підготовки та боєприпасів, "імовірно, ускладнять прогрес і збільшать втрати під час наступу", йдеться в матеріалах.

Неназвані американські посадовці повідомили WP , що скептичні прогнози підкріплені оцінками Національної ради з розвідки США. Згідно з ними, Україна навряд чи зможе повернути собі стільки ж територій, як під час осіннього наступу в Харківській та Херсонській областях.

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Україна про вплив "витоку" на контрнаступ

Українські високопосадовці в коментарях WP не сперечалися з висновками американської розвідки, але висловили думку, що на результати наступу більше вплинуть затримки в постачанні західної зброї.

Один із співрозмовників видання заявив, що "злив секретної інформації" не завадить контрнаступу, оскільки про нього багато було відомо й раніше, а точний план командування може змінити і за тиждень до початку операції.

Раніше в Офісі президента України назвали "витік" американських документів "інформаційною грою РФ".

Сумніви щодо американських "документів"

За даними американського видання The New York Times, опубліковані "документи" були вибірково змінені. Так, в одному з них ідеться, що Росія втратила в Україні від 16 до 17,5 тисячі солдатів, тоді як Україна нібито 71,5 тисячі. Однак, за підрахунками міністерства оборони США, Росія понесла значно більші втрати - близько 200 тисяч убитими та пораненими, а Україна - понад 100 тисяч. Така зміна даних наштовхує аналітиків на думку про цілеспрямовану дезінформаційну кампанію Кремля цим "витоком".

Втім, як зазначив американський телеканал CNN, офіційні особи США називають деякі з оприлюднених документів автентичними. Видання також стверджувало з посиланням на українські джерела, що через "витік" Україні довелося змінити деякі військові плани.

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