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USA Washington | Pentagon
Фото: Patrick Semansky/AP/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Пентагон: Оприлюднена "надзвичайно таємна інформація"

Євгенія Наконечна
2 год. тому

В міністерстві оборони США ще оцінюють масштаб нещодавного витоку даних. Його називають найсерйознішою зрадою з часів Wikileaks.

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У Пентагоні  офіційно прокоментували витік секретної інформації, що стався протягом останніх тижнів. Відомство ще оцінює точний обсяг витоку даних. "Міністерство оборони працює цілодобово, щоб оцінити обсяг і масштаби розповсюдження інформації, її вплив і наші заходи з пом'якшення наслідків", - заявив у понеділок, 10 квітня, Кріс Мігер, помічник міністра оборони зі зав'язків з громадськістю.

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Мігер зазначив, що внаслідок витоку була оприлюднена "надзвичайно таємна, засекречена" інформація, яка становить "дуже серйозний ризик для національної безпеки" США. "Це дуже засекречені таємні матеріали, які люди в міністерстві оборони і, безумовно, в інших органах влади США використовують для своєї роботи", - зазначив він. 

Мігер повідомив, що міністр оборони Ллойд Остін був вперше проінформований про витоки 6 квітня, а 7 квітня він почав щодня скликати вищих керівників для їх обговорення. Він додав, що документи, схоже, були у тому ж форматі, що й ті, які використовувалися для надання оновленої інформації вищому керівництву, але деякі зображення, схоже, були змінені.

За інформацією американських ЗМІ, документи містять, серед іншого, інформацію про плани США і НАТО підтримати весняний наступ української армії на Росію. Також стали публічними документи про Китай, Близький Схід і Африку. На думку американських урядових кіл, це може бути найсерйознішою зрадою секретів з часів справи Wikileaks у 2013 році, повідомляє afp.

Маляр: офіційно говорити про плани ЗСУ можуть лише три людини

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр коментуючи "витік секретних даних" наголосила, що офіційно говорити про плани ЗСУ можуть лише три людини.

"Єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій, планів ЗСУ можуть володіти тільки офіційні джерела: президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков". Вона нагадала, що до будь-якої інформації потрібно ставитись критично і перевіряти її: "Сучасна війна  - це насамперед інформаційна війна". 

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USA Washington | Pentagon

Пентагон: Оприлюднена "надзвичайно таємна інформація"

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