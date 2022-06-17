Великобританія схвалила екстрадицію Ассанжа до США

Глава міністерства внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател у п'ятницю, 17 червня, підписала наказ про екстрадицію засновника порталу Wikileaks Джуліана Ассанжа до США.

У Сполучених Штатах Ассанжу загрожує 175 років в'язниці за звинуваченнями у шпигунстві, крадіжці та розкритті секретної інформації щодо оборони держави. Також його підозрюють у змові з ексінформатором Wikileaks Челсі Меннінг з метою злому мереж урядових комп'ютерів для поширення секретних військових документів.

У МВС Великобританії вирішили, що екстрадиція "не суперечитиме правам людини, включно з правом на справедливий суд і свободу вираження поглядів", а також, що у США з Ассанжем "будуть поводитися належним чином, зокрема щодо його здоров’я".

Читайте також: "Репортери без кордонів" вимагають звільнити Ассанжа

Раніше адвокати Ассанжа стверджували, що в США не може бути справедливого суду для їх підзахисного, адже, на їх думку, справа є політично вмотивованою, а засновник Wikileaks діяв як журналіст. Дружина Ассанжа Стелла Ассанж назвала рішення уряду Великобританії "чорним днем для вільної преси та британської демократії".

Ассанж подаватиме апеляцію

У Wikileaks вже заявили, що оскаржуватимуть рішення влади Великобританії. На подачу апеляції, за словами представника МВС Великобританії, у юристів Ассанжа є два тижні.

Нагадаємо, що попередню апеляцію Ассанжа на рішення про екстрадицію до США, вперше ухвалене в грудні 2021, Верховний суд Великобританії відхилив.

З квітня 2019 року Ассанж перебуває у британській в'язниці суворого режиму у зв'язку з запитом США про його видачу. До цього протягом семи років він переховувався у посольстві Еквадору у Великобританії, де намагався уникнути екстрадиції до Швеції. Там його звинувачували у зґвалтуванні, нібито вчиненому ще у 2010 році. Ассанж не визнавав провини і заявляв, що шведська влада переслідує його, аби видати Вашингтону. Пізніше влада Швеції закрила цю справу.

Читайте також: Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж - герой чи злочинець?