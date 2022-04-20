 ″Репортери без кордонів″ вимагають звільнити Ассанжа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2022

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Новини

"Репортери без кордонів" вимагають звільнити Ассанжа

Засновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу може загрожувати до 175 років позбавлення волі, якщо суд визнає його винним у шпигунстві.

Free Julian Assange Banner Proteste

Напередодні ключового судового засідання щодо екстрадиції Джуліана Ассанжа до США організація "Репортери без кордонів" закликала звільнити засновника Wikileaks. "Ми закликаємо міністра внутрішніх справ діяти згідно з зобов'язаннями Великобританії щодо захисту свободи преси та відмовити в екстрадиції ", - заявила в інтерв'ю агенції dpa, яке було оприлюднено у середу, 20 квітня, представниця організації у Лондоні Ребекка Вінсент.

Ассанжа, який вже більше трьох років перебуває у в'язниці, потрібно негайно звільнити, заявила вона.

Ассанжу може загрожувати до 175 років позбавлення волі

Джуліана Ассанжа заарештували у квітні 2019 року після того, як він провів кілька років у посольстві Еквадора у Лондоні. Американські прокурори висувають йому звинувачення у шпигунстві.

Якщо суд визнає провину Ассанжа, йому загрожує до 175 років позбавлення волі. У Вашингтоні вважають, що секретну інформацію, яка пов'язана з військовими операціями США в Афганістані та Іраку, Wikileaks передавала колишня співробітниця розвідки США Челсі Меннінг. Внаслідок оприлюднення цих матеріалів під загрозу потрапили життя інформаторів американських спецслужб, імена яких фігурували у документах, стверджує Вашингтон. Натомість, прибічники Ассанжа бачать у ньому журналіста-розслідувача, який викрив воєнні злочини.

Юридичні суперечки з приводу екстрадиції Ассанжа до США тривають більше двох років. Нагадаємо, Верховний суд Великобританії відхилив апеляцію проти екстрадиції журналіста. Цієї середи мають видати наказ про екстрадицію Ассанжа, який передадуть міністерці внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель. Після цього адвокати Ассанжа матимуть  чотири тижні, щоб надати власні аргументи для заперечень. остаточне рішення ухвалює Патель. 

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