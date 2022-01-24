Лондон: суд дозволив Ассанжу оскаржити рішення про його екстрадицію до США

Засновник порталу Wikileaks Джуліан Ассанж зможе подати до Верховного суду Великобританії скаргу на рішення щодо його можливої ​​екстрадиції до США. Про це повідомив Високий суд Лондона у понеділок, 24 січня.

Нагадаємо, 10 грудня 2021 року Високий суд Лондона дозволив своїм рішенням екстрадувати із Великобританії до США Ассанжа. Таким чином було задоволено апеляцію міністерства юстиції США на рішення про неможливість екстрадиції, яке було ухвалено на початку 2021 року. Тоді суд у Лондоні мотивував своє рішення побоюваннями за психічне здоров'я засновника Wikileaks та ризиками його самогубства в американській в'язниці.

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Джуліан Ассанж (фото з архіву)

З 2012 по 2019 роки засновник WikiLeaks переховувався у посольстві Еквадору у Великобританії. Там Ассанж намагався уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачували у зґвалтуванні, вчиненому ніби ще у 2010 році. Ассанж не визнавав провини і заявляв, що шведська влада переслідує його, аби видати Вашингтону. Пізніше влада Швеції закрила цю справу. У квітні 2019 року Асанжа направили до британської в'язниці суворого режиму у зв'язку з запитом США про екстрадицію.

Справа Ассанжа у США

США роками домагаються екстрадиції Ассанжа, оскільки американська прокуратура закидає йому крадіжку та розкриття секретної інформації, яка стосується оборони країни. Йому загрожує до 175 років ув'язнення.

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Зокрема, мін'юст США звинувачує засновника WikiLeaks у змові з ексінформатором Wikileaks Челсі Меннінг з метою злому мереж урядових комп'ютерів для поширення секретних військових документів.