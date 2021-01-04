Британський суд відмовив США в екстрадиції Джуліана Ассанжа

У Великобританії суддя Вестмінстерського магістерського суду Ванесса Барайтсер у понеділок, 4 січчня, оголосила вердикт у справі про екстрадицію в США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Відповідно до рішення суду, Ассанж не буде екстрадований до США через загрозу його життю, передає агентство Reuters.

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Як відомо, мін'юст США звинувачує Джуліана Ассанжа і його спільників у вербуванні людей для зламу комп'ютерних мереж. Засновника WikiLeaks підозрюють "в одному з найбільших розкрадань секретної інформації в історії США". Його підозрюють у незаконному отриманні і оприлюдненні засекречених документів, що мають стосунок до національної оборони країни. Йдеться про публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів Америки в Іраку й Афганістані. У США Ассанжу загрожує до 175 років позбавлення волі.

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Захист Ассанжа стверджував, що всі звинувачення на його адресу є політично мотивованими, а його екстрадиція становить серйозну загрозу для роботи журналістів. На слуханнях в суді Олд-Бейлі (Центральний кримінальний суд Лондона) суддя Ванесса Барайцер відкинула майже всі доводи захисту Ассанжа, але заявила, що відмовляється його екстрадувати, оскільки є реальний ризик того, що він вчинить самогубство, і наказала його звільнити.

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При цьому рішення суду може бути опротестовано будь-якою зі сторін. Апеляція, як зазначають ЗМІ, може призвести до багатомісячних або навіть багаторічних судових позовів, передає агентство "Інтерфакс".

Справа Ассанжа

До розгляду справи Ассанжа в лондонському суді приступили в лютому 2020 року. Тоді суд почав вивчати аргументи юристів, що представляють владу США, які домагаються видачі Ассанжа для суду за 18 пунктами звинувачення.

Слухання після паузи повинні були відновитися в травні 2020 року, проте їх перенесли через пандемію коронавірусу COVID-19. У підсумку розгляд справи відновився на початку вересня в центральному кримінальному суді Лондона Олд-Бейлі і завершився в жовтні.

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Зараз Ассанж перебуває у в'язниці Белмарш (Лондон) за порушення умов звільнення під заставу. У британській в'язниці він перебуває через події 2012 року. Ассанжа тоді звинувачували в Швеції в сексуальних домаганнях, і Великобританія вирішувала питання про його екстрадицію. Ассанж, вийшовши на свободу під заставу, не з'явився до суду і сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, де перебував сім років. Пізніше влада Швеції закрила цю справу.

У квітні 2019 року у Вестмінстерському магістратському суді засновника Wikileaks визнали винним у неявці до суду в 2012 році. Тоді влада Еквадору дозволила британській поліції зайти в посольство і заарештувати засновника Wikileaks. На початку травня 2019 року суд у Великобританії відправив Ассанжа на 50 тижнів до в'язниці.

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У квітні 2019 року мін'юст США повідомив, що звинувачує засновника WikiLeaks у змові з ексінформатором Wikileaks Челсі Меннінг з метою злому мереж урядових комп'ютерів для поширення секретних військових документів.

Пізніше судова влада США оголосила про рішення пред'явити додаткові звинувачення засновнику Wikileaks за ще 17 пунктами. Всі звинувачення, як зазначають американські ЗМІ, пов'язані з незаконним отриманням і оприлюдненням даних, що мають стосунок до оборони США.

Наприкінці 2019 року британські ЗМІ повідомляли, що понад 60 лікарів з різних країн світу висловили серйозну стурбованість станом здоров'я Ассанжа. Фахівці вказували на те, що Ассанж може до суду померти у в'язниці через фізіологічні і психологічні проблеми, якщо йому не буде надана термінова медична допомога.

