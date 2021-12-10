 Британський суд дозволив екстрадувати Джуліана Ассанжа до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2021

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Новини

Британський суд дозволив екстрадувати Джуліана Ассанжа до США

Засновника Wikileaks можуть екстрадувати із Великобританії до США. Там йому загрожує до 175 років ув'язнення.

Прихильники Ассанжа біля Лондонського суду 10 грудня

Прихильники Ассанжа біля Лондонського суду 10 грудня

Високий суд Лондона у п'ятницю, 10 грудня, дозволив своїм рішенням екстрадувати із Великобританії до США засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа. Апеляційний суд задовольнив апеляцію міністерства юстиції США у справі про екстрадицію Ассанжа до США, де йому може загрожувати до 175 років ув'язнення. Тепер справу знову розглядатитме суд першої інстанції.

Нагадаємо, у січні 2021 року суд у Лондоні ухвалив, що ця екстрадиція неможлива, мотивувавши своє рішення побоюваннями за психічне здоров'я засновника Wikileaks та ризиками його самогубства в американській в'язниці. Однак у серпні було вирішено, що уряду США можуть надати більше підстав для оскарження заборони екстрадиції.

Рішення апеляційного суду, ймовірно, буде оскаржене адвокатами Ассанжа. Він при цьому залишатиметься під вартою.

США роками домагалися екстрадиції Ассанжа, оскільки американська прокуратура має намір судити його за крадіжку та розкриття секретної інформації, яка стосується оборони країни.

Ассанж знаходиться у в'язниці суворого режиму Белмарш у Лондоні через події 2012 року - тоді Ассанжа звинувачували у Швеції в сексуальних домаганнях, і Великобританія вирішувала питання про його екстрадицію.

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Звинувачення США проти Ассанжа

У квітні 2019 року мін'юст США повідомив, що звинувачує засновника WikiLeaks у змові з ексінформатором Wikileaks Челсі Меннінг з метою злому мереж урядових комп'ютерів для поширення секретних військових документів.

Пізніше судова влада США оголосила про рішення пред'явити додаткові звинувачення засновнику Wikileaks за ще 17 пунктами. Всі звинувачення, як зазначають американські ЗМІ, пов'язані з незаконним отриманням і оприлюдненням даних, що мають стосунок до оборони США.

Наприкінці 2019 року британські ЗМІ повідомляли, що понад 60 лікарів з різних країн світу висловили серйозну стурбованість станом здоров'я Ассанжа. Фахівці вказували на те, що Ассанж може до суду померти у в'язниці через фізіологічні і психологічні проблеми, якщо йому не буде надана термінова медична допомога.

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