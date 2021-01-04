 Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа позбавили громадянства Еквадору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2021

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Новини

Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа позбавили громадянства Еквадору

Суд скасував еквадорське громадянство засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа. Офіційна причина - адміністративні помилки під час його натуралізації, пишуть ЗМІ.

Джуліан Ассанж, архівне фото

Джуліан Ассанж, архівне фото

Суд скасував громадянство Еквадору засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, екстрадиції якого роками вимагають США.

Під час натуралізації Ассанжа в 2017 році були допущені адміністративні помилки, повідомила у вівторок, 27 липня, газета El Comercio, з посиланням на адміністративний суд в столиці Еквадору Кіто.

Тим часом Ассанжа продовжують тримати у в'язниці суворого режиму Белмарш у Лондоні за порушення умов звільнення під заставу. У британській в'язниці він перебуває через події 2012 року - тоді Ассанжа звинувачували у Швеції в сексуальних домаганнях, і Великобританія вирішувала питання про його екстрадицію.

Засновник Wikileaks, вийшовши на свободу під заставу, не з'явився до суду. Він сім років переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні. Пізніше влада Швеції закрила цю справу.

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Звинувачення США проти Ассанжа

У квітні 2019 року мін'юст США повідомив, що звинувачує засновника WikiLeaks у змові з ексінформатором Wikileaks Челсі Меннінг з метою злому мереж урядових комп'ютерів для поширення секретних військових документів.

Пізніше судова влада США оголосила про рішення пред'явити додаткові звинувачення засновнику Wikileaks за ще 17 пунктами. Всі звинувачення, як зазначають американські ЗМІ, пов'язані з незаконним отриманням і оприлюдненням даних, що мають стосунок до оборони США.

Наприкінці 2019 року британські ЗМІ повідомляли, що понад 60 лікарів з різних країн світу висловили серйозну стурбованість станом здоров'я Ассанжа. Фахівці вказували на те, що Ассанж може до суду померти у в'язниці через фізіологічні і психологічні проблеми, якщо йому не буде надана термінова медична допомога.

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