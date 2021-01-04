Суд в Лондоні відмовився звільнити Ассанжа під заставу

Засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж не буде звільнений під заставу. Це ухвалила в середу, 6 січня, окружна суддя Ванесса Барайтсер на слуханнях у Вестмінстерському магістратському суді в Лондоні.

На думку судді, "є обґрунтовані підстави вважати, що якщо Ассанжа звільнять сьогодні, він не постане перед судом у рамках процедури апеляції" Вашингтона на відмову в екстрадиції.

Рішення ухвалено через два дні після того, як британський суд відмовився видати 49-річного австралійця Сполученим Штатам, пославшись на "ментальний стан" Ассанжа. На думку Барайтсер, у разі екстрадиції ризик вчинення ним самогубства значно зросте. Ізоляція, в якій засновник WikiLeaks може опинитись у США, вплине на нього негативно, попередила суддя.

США й далі домагатимуться видачі

Адвокати, які представляють інтереси американської влади, вже заявили, що оскаржать рішення суду. У міністерстві юстиції США наголошують, що домагатимуться екстрадиції Ассанжа й надалі.

За даними Вашингтона, Ассанж допоміг американському військовослужбовцеві Бредлі Меннінгу, котрий згодом змінив стать і став Челсі Меннінг, отримати доступ до секретних матеріалів, що стосуються військових операцій США в Іраку та Афганістані. Внаслідок публікації цих матеріалів на WikiLeaks громадськості стало відомо про низку злочинів, скоєних американськими солдатами на Близькому Сході.

У США Ассанжа звинувачують у "найбільшому розкраданні таємної інформації в історії країни". У разі визнання його винним йому загрожує до 175 років в'язниці.

Політики у Німеччині закликали звільнити засновника WikiLeaks і називали процес над Ассанжем у Лондоні політично вмотивованим.

Арешт у посольстві Еквадору в Лондоні

У 2012 році Джуліан Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його в США, де викривача мали намір судити за розголошення секретних військових документів. Згодом шведські органи юстиції припинили попереднє розслідування щодо засновника WikiLeaks.

Поліція Великобританії у квітні 2019 року заарештувала Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред'явили ордер, виданий в червні 2012 року за неявку викривача на судове засідання за повісткою. Засновника WikiLeaks тоді позбавили притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій, і дозволили британській поліції зайти в посольство і заарештувати Ассанжа.