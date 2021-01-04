 Суд в Лондоні відмовився звільнити Ассанжа під заставу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд в Лондоні відмовився звільнити Ассанжа під заставу

Джуліан Ассанж залишатиметься в ув'язненні в Лондоні. Раніше британський суд вирішив не видавати засновника WikiLeaks США - через загрозу самогубства.

Джуліан Ассанж

Джуліан Ассанж (архівне фото)

Засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж не буде звільнений під заставу. Це ухвалила в середу, 6 січня, окружна суддя Ванесса Барайтсер на слуханнях у Вестмінстерському магістратському суді в Лондоні.

На думку судді, "є обґрунтовані підстави вважати, що якщо Ассанжа звільнять сьогодні, він не постане перед судом у рамках процедури апеляції" Вашингтона на відмову в екстрадиції.

Рішення ухвалено через два дні після того, як британський суд відмовився видати 49-річного австралійця Сполученим Штатам, пославшись на "ментальний стан" Ассанжа. На думку Барайтсер, у разі екстрадиції ризик вчинення ним самогубства значно зросте. Ізоляція, в якій засновник WikiLeaks може опинитись у США, вплине на нього негативно, попередила суддя.

США й далі домагатимуться видачі

Адвокати, які представляють інтереси американської влади, вже заявили, що оскаржать рішення суду. У міністерстві юстиції США наголошують, що домагатимуться екстрадиції Ассанжа й надалі.

За даними Вашингтона, Ассанж допоміг американському військовослужбовцеві Бредлі Меннінгу, котрий згодом змінив стать і став Челсі Меннінг, отримати доступ до секретних матеріалів, що стосуються військових операцій США в Іраку та Афганістані. Внаслідок публікації цих матеріалів на WikiLeaks громадськості стало відомо про низку злочинів, скоєних американськими солдатами на Близькому Сході.

У США Ассанжа звинувачують у "найбільшому розкраданні таємної інформації в історії країни". У разі визнання його винним йому загрожує до 175 років в'язниці.

Політики у Німеччині закликали звільнити засновника WikiLeaks і називали процес над Ассанжем у Лондоні політично вмотивованим.

Арешт у посольстві Еквадору в Лондоні

У 2012 році Джуліан Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його в США, де викривача мали намір судити за розголошення секретних військових документів. Згодом шведські органи юстиції припинили попереднє розслідування щодо засновника WikiLeaks.

Поліція Великобританії у квітні 2019 року заарештувала Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред'явили ордер, виданий в червні 2012 року за неявку викривача на судове засідання за повісткою. Засновника WikiLeaks тоді позбавили притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій, і дозволили британській поліції зайти в посольство і заарештувати Ассанжа.

Дивитись відео 01:09

Ассанж: Наступна публікація WikiLeaks стосуватиметься виборів у США (04.10.2016)

DW.COM

Мексика пропонує Ассанжу політичний притулок

З пропозицією надати Джуліану Ассанжу політичний притулок виступив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. Він планує уповноважити главу МЗС провести відповідні консультації з британським урядом.  

США висунули нове обвинувачення проти Джуліана Ассанжа

Мін'юст США звинувачує Джуліана Ассанжа і його спільників у вербуванні людей для зламу комп'ютерних мереж. Засновника WikiLeaks підозрюють "в одному з найбільших розкрадань секретної інформації в історії США".  

Також за темою

London Assange Auslieferungsverfahren verschoben

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж - герой чи злочинець? 04.01.2021

Суд у Лондоні відмовив в екстрадиції Джуліана Ассанжа до США, де йому загрожує до 175 років в'язниці. Найбільш резонансні вчинки засновника платформи WikiLeaks - в огляді DW.

Реклама

Докладно

Фотографія полярного сяйва на півдні Тасманії у Австралії

Найкращі фотографії полярного сяйва

У підбірці DW - найкрасивіші знімки північного та південного сяйва за версією блогу Capture the Atlas.  

Штаб-квартира Газпрому в Москві

"Газпром" втратив монополію в Болгарії та Хорватії через TAP

Постачання газу з Азербайджану і СПГ-термінал у Хорватії змінили розклад сил на ринку газу у Південно-Східній Європі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  