 Мексика пропонує Ассанжу політичний притулок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2021

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Новини

Мексика пропонує Ассанжу політичний притулок

З пропозицією надати Джуліану Ассанжу політичний притулок виступив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. Він планує уповноважити главу МЗС провести відповідні консультації з британським урядом.

Джуліан Ассанж

Джуліан Ассанж (архівне фото)

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував надати політичний притулок засновнику платформи Wikileaks Джуліану Ассанжу. Про це мексиканський лідер сказав у понеділок, 4 січня, після того, як стало відомо, що британський суд відмовив у екстрадиції Ассанжа до США.

 "Я збираюся попросити міністра закордонних справ провести відповідні процедури, щоб прохати уряд Великобританії звільнити пана Ассанжа та щоб Мексика надала йому політичний притулок", - сказав журналістам президент Мексики, цитує інформагенція AFP.

Раніше в понеділок суд у Лондоні відмовив в екстрадиції Ассанжа до США, аргументувавши рішення загрозою його життю через психічне здоров'я чоловіка. Зокрема, у судді вважають, що існує  реальний ризик того, що Ассанж вчинить самогубство.

Як повідомлялося, мін'юст США звинувачує Джуліана Ассанжа і його спільників у вербуванні людей для зламу комп'ютерних мереж. Засновника WikiLeaks підозрюють "в одному з найбільших розкрадань секретної інформації в історії США". Його підозрюють у незаконному отриманні і оприлюдненні таємних документів, що мають стосунок до національної оборони країни. Йдеться про публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів Америки в Іраку й Афганістані. У США Ассанжу загрожує до 175 років позбавлення волі.

Захист Ассанжа, натомість, стверджував, що всі обвинувачення на його адресу є політично мотивованими, а його екстрадиція становить серйозну загрозу для роботи журналістів. На слуханнях в суді Олд-Бейлі (Центральний кримінальний суд Лондона) суддя Ванесса Барайцер відкинула майже всі аргументи захисту Ассанжа і послалася виключно на загрозу його життю, пояснюючи рішення про відмову в екстрадиції.

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