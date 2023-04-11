Значна кількість "таємних документів США" є фейковими - Сеул

Міністри оборони Південної Кореї та США погодились, що велика частина оприлюднених у мережі "секретних американських документів" - підробка, заявили в Сеулі.

Міністри оборони Південної Кореї Лі Чжон Соп та США Ллойд Остін обговорили у вівторок, 11 квітня, телефоном "витік американських таємних документів" і погодились, що значна кількість з них була сфабрикована, заявили в канцелярії південнокорейського президента Юн Сук Йоля, повідомляє AFP.

Напередодні американське видання CNN написало, що один з оприлюднених "документів" надзвичайно детально описує розмову південнокорейських посадовців щодо запиту США на боєприпаси для України. Вони начебто були стурбовані тим, що це порушить політику Південної Кореї щодо відмови від постачання летальної допомоги країнам, які перебувають у стані війни. Як варіант для обходу цієї політики пропонувалось продати боєприпаси Польщі.

Оприлюднення такої інформації викликало критику в Південній Кореї щодо національної безпеки, зокрема вразливості важливих об'єктів, у тому числі президентського офісу. Однак у вівторок в адміністрації глави держави наголосили, що вона має "залізну безпеку", а інформація про її прослуховування - "безглузда брехня".

Як різні країни реагують на "витік даних"

Напередодні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що оприлюднені документи, "як видається, містять чутливі та дуже секретні матеріали", а помічник міністра оборони Кріс Мігер зазначив, що внаслідок витоку була оприлюднена "надзвичайно таємна" інформація, яка становить "дуже серйозний ризик для нацбезпеки" США.

За даними американського видання The New York Times, опубліковані документи були вибірково змінені. Так, в одному з них ідеться, що Росія втратила в Україні від 16 до 17,5 тисячі солдатів, тоді як Україна нібито 71,5 тисячі. Однак, за підрахунками Пентагону, Росія понесла значно більші втрати - близько 200 тисяч убитими та пораненими, а Україна - понад 100 тисяч. Така зміна наштовхує аналітиків на думку про цілеспрямовану дезінформаційну кампанію Кремля цим "витоком".

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Втім, як зазначило CNN, офіційні особи США називають деякі з оприлюднених документів автентичними. Вони з'явилися в мережі напередодні запланованого контрнаступу Збройних сил України, містять скептичні оцінки США щодо його можливої успішності та розкривають слабкості українського озброєння. CNN із посиланням на джерела стверджує, що через це Україні довелося змінити деякі свої військові плани. Публічно в Офісі українського президента назвали "витік" американських документів "інформаційною грою РФ".

"Брехливим і безпідставним" назвали один з "документів" і в Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю. Там обурення викликали дані про те, що ізраїльська розвідка "Моссад" нібито заохочувала протести проти уряду Біньяміна Нетаньяху, які тривають з січня.

Водночас начальник сил оборони Австралії Ангус Кемпбелл у вівторок наголосив, що йдеться про "серйозний" інцидент і додав, що США взаємодіють зі своїми партнерами, щоби зрозуміти наслідки. Австралія разом із Канадою, Новою Зеландією, Великобританією та США входить до розвідувального альянсу "П'ять очей" (FVEY).

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