Єгипет намагався таємно передати РФ десятки тисяч ракет - WP

Попри військову співпрацю зі США, Єгипет намагався таємно виробити та передати Росії 40 тисяч ракет. Це випливає з "витоку секретних документів" Пентагону, пише The Washington Post.

Єгипет збирався виготовити десятки тисяч ракет для потреб російської армії, а їхнє виробництво та транспортування мали зберігатися в секреті від західних країн, повідомило в ніч на вівторок, 11 квітня, американське видання The Washington Post (WP).

Журналісти посилаються на один із раніше оприлюднених в інтернеті "таємних документів" США, автентичність яких частково підтверджена.

Згідно з документом, датованим 17 лютого, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав високопоставленим військовим чиновникам виробити до 40 тисяч ракет для їхнього подальшого постачання в Росію. Глава держави вимагав тримати інформацію про виробництво та транспортування снарядів у таємниці, щоб "уникнути проблем із Заходом", зазначає WP.

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Єгипет обіцяв не втручатися у війну Росії проти України

Офіційний представник міністерства закордонних справ Єгипту у відповідь на запит видання наголосив, що позиція Каїра від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "заснована на невтручанні в цю кризу та зобов'язанні триматися на однаковій відстані від обох сторін". Він додав, що Єгипет підтримує статут Організації Об'єднаних Націй та міжнародне право у резолюціях Генеральної асамблеї ООН.

Можлива військова допомога Росії може мати суттєві наслідки для Єгипту, який, попри поглиблення відносин із Москвою, продовжує бути союзником США. В останні десятиліття Каїр отримував від Вашингтона близько мільярда доларів військової допомоги на рік, зазначає WP .

Водночас США наразі не мають інформації, що Єгипет реалізував план з виробництва та постачання ракет до Росії, заявив виданню представник американської влади.

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