Проти "дорожньої карти" Україні в НАТО виступають три країни

США, Німеччина та Угорщина чинять опір Польщі та країнам Балтії, які прагнуть поглибити зв'язки України з НАТО та надати Києву "дорожню карту" до членства в Альянсі вже на саміті влітку, пише FT.

Сполучені Штати Америки, Німеччина та Угорщина виступають проти намірів Польщі та країн Балтії запропонувати Україні "дорожню карту" до членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО) на липневому саміті у Вільнюсі. Про це ввечері четверга, 6 квітня, повідомило видання Financial Times (FT) із посиланням на чотири джерела, які брали участь у переговорах. За їхніми словами, розбіжності між членами Альянсу стали очевидними на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі цього тижня.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого місяця представив державам-членам документ, у якому виклав "практичні та політичні" пропозиції для України, серед яких - нова декларація про відносини, яка би ґрунтувалася на заяві 2008 року про те, що країна колись стане членом Альянсу. Цього тижня на зустрічі міністрів у Брюсселі точилися активні дебати про те, що саме слід запропонувати Україні.

Як пише FT , всі члени Альянсу згодні, що вступ України не може серйозно обговорюватися в умовах війни, водночас зростає кількість країн-прибічниць того, щоби запропонувати Україні "політичний шлях" до членства на липневому саміті у Вільнюсі, який би "зміцнив" зв'язки між НАТО та Києвом. Проти цієї пропозиції виступають США, Німеччина та Угорщина.

США пропонують зосередитися на допомозі Києву

Вашингтон закликає союзників зосередитись на короткостроковій військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі Україні у боротьбі проти російського вторгнення. Головним пріоритетом на саміті у Вільнюсі, на думку США, має бути практична підтримка, така як постачання боєприпасів, тоді як дискусії про потенційні післявоєнні політичні відносини лише відволікають від цього.

Вашингтон стурбований, що поглиблення зв'язків України з НАТО під час війни може підживлювати кремлівський наратив про битву між Росією та Альянсом, і що Москва може піти на ескалацію конфлікту, зокрема шляхом потенційного розгортання ядерної зброї.

"У нас попереду кілька тижнів важких переговорів, аби закрити ці розбіжності та сформулювати політичний результат", - цитує FT одного зі співрозмовників. "Дорога (до саміту у Вільнюсі. - Ред.) усе ще дуже терниста", - додало інше джерело.

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Комісію Україна-НАТО можуть перетворити у Раду

За даними видання, одним із варіантів є перетворення комісії Україна-НАТО на Раду Україна-НАТО, що підвищило би статус країни як партнера Альянсу, зробивши її більше залученою до зустрічей та консультацій, зокрема до брифінгів з питань розвідки.

Союзники також сперечаються про те, чи має бути окрема заява саміту, присвячена Україні, чи державу варто згадати в межах загальної декларації за підсумками саміту.

Президент України Володимир Зеленський раніше попереджав, що візьме участь в саміті у Вільнюсі лише в разі представлення Києву реальних кроків на шляху до членства в НАТО або ж надання післявоєнних гарантій безпеки та поглиблення співпраці з Альянсом.

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