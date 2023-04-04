НАТО розробить багаторічну програму допомоги Україні

У Брюсселі відбулося перше за кілька років засідання Комісії Україна-НАТО, де обговорювалася допомога Україні, її потенційний вступ до альянсу та постачання озброєнь.

Північноатлантичний альянс посилить допомогу Україні, заявив його генеральний секретар Єнс Столтенберг у вівторок, 4 квітня, у Брюсселі після засідання Комісії Україна-НАТО. На ньому члени та партнери альянсу обговорили, як посилити невідкладну допомогу Україні - не лише військову, а й економічну та фінансову. Загалом вони вже надали Києву допомоги на суму 150 мільярдів євро, з яких військова допомога - на 65 мільярдів, нагадав Столтенберг.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив своє задоволення тим, що засідання у форматі Комісії Україна-НАТО відбулося вперше за майже шість років. "Я бачу, що нам вдалося не лише його розблокувати, але є й велике бажання провести таке засідання за участю президента України під час саміту у Вільнюсі", - сказав він на брифінгу після засідання. На його думку, це важливий механізм не лише для дискусії, але й для ухвалення союзниками необхідних рішень.

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Довгострокову відданість НАТО Україні має продемонструвати розробка багаторічного пакету допомоги, "щоб гарантувати, що вона наблизиться до євроатлантичної сім'ї, до нашого альянсу", наголосив його генсек. Ця програма має забезпечити стримування зовнішньої агресії та оборону України, а також сприяти оперативній сумісності ЗСУ та армій країн НАТО та переходу України до доктрини, обладнання та стандартів НАТО.

Як пояснив Кулеба, програма є додатковим зміцненням вже існуючого в НАТО всеосяжного пакету допомоги Україні. "Це механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально сильним і потужним, а паралельно йде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО", - сказав він та додав, що ця допомога не може бути ані заміною членства, ані умовою для вступу країни до альянсу.

Питання вступу України до НАТО

Конкретних рішень про шлях Києва до членства у НАТО голова МЗС очікує на саміті у Вільнюсі 11-12 липня. "В цьому задача саміту - щось зафіксувати на папері, але це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО, - зазначив він. - Ми не шукаємо рішень, які констатують стан відносин Україна-НАТО. Тобто повторення, що двері НАТО залишаються відкритими - цього буде недостатньо".

За словами Кулеби, саміт у Вільнюсі - це нагода виправити помилки саміту у Бухаресті 2008 року, де Україні, попри звернення Києва, не було надано Плану дій щодо членства в НАТО.

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На засіданні комісії Україна-НАТО в Брюсселі міністр "сказав все, що Україна думає з приводу аргументів деяких країн про те, що членство України в НАТО не на часі, а натомість на часі максимальне зміцнення підтримки у з боку НАТО". Тепер, за його словами, союзники мають це обговорити між собою і "вийти на чіткий результат, який буде досягнений на саміті у Вільнюсі".

На думку українського міністра, НАТО та Україна потрібні одне одному. "Приклад Фінляндії - це сигнал того, що настав час переглянути старі стратегії та старі уявлення. Немає кращого рішення для забезпечення євроатлантичної безпеки загалом, ніж можливе членство України в НАТО", - сказав він на спільній пресконференції із Столтенбергом.

Союзники обіцяють більше зброї

"Ми бачимо, що путінська агресивна війна триває, але ми також бачимо мужність, відвагу та рішучість українських збройних сил, народу та керівництва, - підкреслив генсек НАТО. - Ми вражені. Ми бачимо, як ви змогли відобразити російську агресію і як союзники посилюють свою підтримку". Він привітав той факт, що союзники та партнери по НАТО постачають Києву важку бронетехніку, сучасні бойові танки та обіцяють надавати подальшу допомогу.

Кулеба також розповів про успіхи у прискоренні постачання Києву обіцяних озброєнь: "Абсолютно нема ніякої втоми, про яку просторікують час від часу в тих чи інших медіа. Сьогодні лунали не тільки слова підтримки, але й оголошення конкретних зобов’язань, зокрема Нідерланди оголосили, що передають декілька десятків мільйонів євро до фонду НАТО, з якого фінансуються проекти для України. За результатами засідання ми збільшили бюджет НАТО на фінансування проєктів для ЗСУ та прискорили постачання кількох типів зброї, яка вже була обіцяна Україні".

Глава НАТО підтвердив, що найближчими тижнями очікує повідомлень про надання подальшої військової допомоги Києву. Він запевнив, що після вільнюського саміту "буде значна сума грошей" і зобов’язання для довгострокової підтримки України.