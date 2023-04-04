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Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс
Глава МЗС Литви Габріелюс ЛандсбергісФото: Christian Spicker/IMAGO
ПолітикаУкраїна

Литва: Саміт у Вільнюсі має наблизити Україну до НАТО

Ксенія Польська
1 год. тому

Без просування курсу України у бік НАТО не можна буде назвати успішним наступний саміт альянсу у Вільнюсі, вважає глава МЗС Литви Ландсбергіс.

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Підготовку досаміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі розпочали міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у Брюсселі у вівторок, 4 квітня. Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що очікує від саміту чітких зрушень з чотирьох питань: "Успішний саміт у Вільнюсі - це просування політичного курсу України у бік НАТО, зобов'язання союзників підтримувати Україну не просто до кінця, а до фактичної перемоги, подальший захист східного флангу НАТО та можливість підняти у Вільнюсі шведський прапор".

Міністр назвав приєднання України до альянсу "дуже складною темою", але висловив сподівання, що на саміті у Вільнюсі буде знайдено спосіб "наблизити Україну до НАТО, щоб вона могла стати членом, коли настане час". Однією з відправних точок він вважає бухарестський меморандум 2008 року, на якому Україні, попри звернення Києва, не було надано Плану дій щодо членства в НАТО. Глава МЗС Литви сподівається, що країнам вдасться дійти згоди з цього приводу і зробити наступний крок.

Ядерні погрози Москви та Мінська

Плани Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та зазначені Москвою терміни для цього кроку збігаються з часом проведення саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня, заявив глава МЗС Литви.

"Це не просто риторика, - сказав він. - Що у нас у липні? Саміт НАТО у Вільнюсі. Вони хочуть, щоб усі лідери вільного світу зібралися у Вільнюсі, а всього за кілька кілометрів від них тягатимуть туди-сюди якісь старі ракети. Це, безперечно, сигнал для нас".

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Як НАТО патрулює небо на кордонах з Росією

Як зазначив міністр, йому було відомо, що раніше "певне обладнання вже привозили до Калінінграда". "Це означає, що ми перебуваємо в середовищі, де ядерна зброя поблизу - реальність", - констатував він. На думку Ландсбергіса, ситуація в Балтійському регіоні потребує серйозних кроків з боку НАТО щодо стримування будь-яких воєнних дій.

Він нагадав про зобов'язання, які союзники взяли на себе на минулому саміті НАТО в Мадриді. "Нам у Балтії, як і раніше, потрібні додаткові війська, додаткові системи протиповітряної оборони, щоб надіслати дуже чіткий сигнал усім, хто говорить про ядерну зброю, що ми ставимося до цього серйозно", - сказав литовський міністр.

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Ландсбергіс вказав на виняткову важливість того, що відбувається в Білорусі: "Ми безперечно повинні визнати, що вона втрачає свій суверенітет, і що це відбувається швидко. Зараз це країна з дуже обмеженим суверенітетом".

На мадридському саміті НАТО у червні 2022 року Росію визнали найбільшою загрозою безпеці альянсу та домовилися про наймасштабніше посилення оборони за десятиліття. Учасники зустрічі домовилися не лише про нарощування сил альянсу на східному фланзі, а й прийняли нову модель, за якою для оборони кожної країни визначать конкретні підрозділи в інших державах. 

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