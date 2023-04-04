Байден про вступ Фінляндії до НАТО: Путін помилився

Володимир Путін сподівався розділити Європу та НАТО, напавши на Україну, але вступ Фінляндії до Альянсу доводить його помилку, вважає Джо Байден.

Розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, президент Росії Володимир Путін вважав, що зможе розділити Європу та Північноатлантичний альянс (НАТО), але "був не правий" у своїх розрахунках, наголосив президент США Джо Байден у вівторок, 4 квітня, у заяві з нагоди вступу Фінляндії до НАТО.

"Сьогодні ми як ніколи об'єднані. І разом - зміцнені нашим новим союзником Фінляндією - ми продовжуватимемо зберігати трансатлантичну безпеку, захищати кожен дюйм території НАТО та протистояти будь-яким викликам, з якими стикаємося", - підкреслив президент США.

Він додав, що ратифікація заявки Фінляндії на членство в Альянсі була найшвидшою в сучасній історії НАТО. "Я з нетерпінням чекаю того, щоб якнайшвидше привітати Швецію як члена НАТО, та закликаю Туреччину та Угорщину завершити процес ратифікації без зволікання", - наголосив Джо Байден.

Привітання від Зеленського і Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) також привітав розширення Альянсу і назвав вступ Фінляндії "посиленням трансатлантичної безпеки". "Приєднання Швеції, яке все ще очікується, має нашу повну підтримку!" - написав він у Twitter.

З приєднанням до НАТО привітав Фінляндію та її президента Саулі Нііністьо і голова української держави Володимир Зеленський. "В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні", - зазначив він у Twitter.

Зеленський висловив сподівання, що саміт НАТО у Вільнюсі у липні "наблизить і Україну до нашої євроатлантичної мети".

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