Боєприпаси і ППО: США виділяють допомогу на $2,6 мільярда

У новому пакеті військової допомоги США для України будуть боєприпаси для HIMARS, Patriot, NASAMS, танків, артилерійські і мінометні снаряди та високоточні авіаційні боєприпаси.

Міністерство оборони США у вівторок, 4 квітня, оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму близько 2,6 мільярда доларів. Перелік техніки і боєприпасів, що увійдуть до пакету, оприлюднений на сайті Пентагону.

Допомога виділяється за двома програмами: через ініціативу сприяння безпеці України (USAI), у рамках якої зброю замовляють безпосередньо у виробників, а не беруть із запасів Збройних сил, а також через повноваження президента США щодо вилучення озброєння та техніки із запасів міноборони. За першою буде передана військова допомога на 2,1 мільярда доларів, за дургою - на 0,5 мільярда.

Що увійде до пакету допомоги?

У пакет, зокрема, увійдуть додаткові боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARSта "Град", зенітних ракетних комплексів Patriot і NASAMS, артилерійські і мінометні снаряди різних калібрів, танкові і зенітні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси.

Також США нададуть дев'ять протидронових автомобілей з озброєнням, 10 мобільних реактивних систем з лазерним наведенням, три радіолокаційних станції повітряного спостереження, ракетні установки і боєприпаси, 400 гранатометів і 200 тисяч боєприпасів до них, 3,6 тисячі одиниць стрілецької зброї з понад 23 мільйонами боєприпасів.

За даними Державного департаменту США, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Вашингтон вже оголосив про виділення Україні військової допомоги на 35,1 мільярда доларів, нагадує агенція AFP.

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