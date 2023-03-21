США передадуть Україні ЗРК Patriot раніше очікуваного - CNN

Війна Росії проти України - новини вівторка, 21 березня.

++22:46++

У своєму традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський нагадав, що саме сьогодні "Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни".

"Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун - маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні. Були й інші такі кроки. Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині", - сказав він.

Зеленський пообіцяв, що "Україна прийде до такого ж результату і в інших активних діях": "У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста".

++22:29++

Країни НАТО дали Україні 120 мільярдів доларів допомоги від початку війни

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни-члени НАТО надали Україні близько 120 мільярдів доларів військової, гуманітарної і фінансової допомоги лише в 2022 році.

Як ідеться в щорічному звіті генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, найбільшим донором стали США, понад половину загального обсягу допомоги надали Європа та Канада.

Як рік війни Росії проти України змінив НАТО To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Крім того, сьогодні Столтенберг повідомив, що скличе наступного місяця комісію "Україна-НАТО" попри вето Угорщини, які та накладає з 2017 року через український закон про мову, який, зокрема, регламентує її використання національними меншинами в освітніх закладах. Засідання відбудеться на полях зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 4-5 квітня. Чому Столтенберг урешті вирішив знехтувати угорським вето, він не уточнив. Так само і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що комісія скликається "з причин, які він не зобов'язаний розголошувати", але додав, що вважає рішення генсека таким, що "шкодить єдності НАТО".

++22:07++

США передадуть Україні системи Patriot раніше очікуваного - CNN

США передадуть Україні системи протиракетної оборони Patriot швидше, ніж планували, передає американський телеканал CNN із посиланням на джерела в Пентагоні.

У повідомленні йдеться, що група з 65 українських військових швидше запланованого змогла опанувати навчальний курс і найближчими днями завершить його в США, звідки вирушить на додаткові тренування в Європу на двох системах, після чого їх розгорнуть в Україні "найближчими тижнями".

Тим часом у Пентагоні офіційно підтвердили розповсюджену раніше ЗМІ інформацію, що США вирішили надіслати Україні старіші моделі танків Abrams, але швидше.

++21:40++

РФ нанесла ракетний удар по Одещині

Російські війська нанесли ракетний удар по Одещині. "Винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря. Завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв", - повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

Згодом Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення в Одеській області двох керованих авіаційних ракет класу "повітря-поверхня" Х-59, випущених російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Одесу чотирма ракетами, дві з яких вдалося збити, а ще дві влучили по місту, пошкодивши триповерховий будинок на території монастиря. За його словами, відомо про трьох поранених.

++21:19++

Рада ухвалила закон про "деколонізацію" топонімів

Верховна Рада заборонила присвоювати географічним об'єктам назви, що пропагують або символізують Росію.

Новий закон забороняє присвоювати топонімам назви, що "звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта, або її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав".

Флешмоб за демонтаж пам’ятників росіянам у Києві To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++20:55++

Китай поки не підтверджував можливість розмови лідера країни Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським. Про це сам Зеленський розповів на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Києві. "Жодної конкретики, підтвердження поки що немає", - сказав він.

Зеленський також повідомив, що на запрошення Кісіди візьме участь в саміті Великої сімки у травні. Він долучиться до нього онлайн.

Кісіда своєю чергою заявив, що Японія ухвалила рішення про виділення 30 мільйонів доларів на постачання нелетального озброєння Україні, а також збирається направити ще 470 мільйонів доларів на відновлення української енергетики.

++20:27++

Кабінет міністрів України затвердив постанову про продовження та фінансування ініціативи президента Володимира Зеленського Grain from Ukraine. "Буде закуплено додатково 125 тисяч тонн пшениці або кукурудзи, яка потім буде доставлена як гуманітарний вантаж у країни Африки", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соціальних мережах.

За його словами, загалом у межах зернової ініціативи Україна відправила вже понад 25 мільйонів тонн аграрної продукції через чорноморські порти. "Працюємо над тим, аби не лише продовжити цю ініціативу, але і розширити її", - написав Шмигаль.

++20:00++

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін завершили переговори в розширеному форматі. За їхніми підсумками вони підписали заяви "про поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії, що вступають у нову епоху" та "про план розвитку ключових напрямків російсько-китайської економічної співпраці до 2030 року".

У заяві для ЗМІ Сі сказав, що Китай сприяє мирному врегулюванню "бойових дій в Україні", виступає "за мир і діалог". Путін зі свого боку привітав китайський так званий "мирний план" щодо України, заявивши, що "багато положень співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході та в Києві".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) висловила розчарування візитом Сі до Москви. За її словами, візит міг би стати "можливістю для Китаю виконати свою відповідальну роль постійного члена Ради Безпеки ООН", але він був змарнований, передає німецьке інформаційне агентство dpa.

++19:35++

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Відтак вони продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марёїнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають на Авдіївському напрямку та за Бахмут, де як стверджує генеральний штаб Збройних сил України, росіяни втрачають наступальний потенціал. "Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки", - йдеться у вечірньому зведенні генштабу.

За добу російські солдати завдали чотирьох ракетних і 24 авіаційних ударів по території України, а також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Натомість українська авіація завдала п'яти ударів по районах зосередження сил РФ, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший неназваний важливий російський об'єкт.

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++19:17++

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Києві.

Раніше Кісіда відвідав Бучу. "Коли я сьогодні прибув у Бучу та став свідком жорстокості, яка тут відбулася, я відчув сильне почуття обурення", - цитує його агентство AFP.

++18:50++

США дадуть Україні старіші танки Abrams, зате вже восени

США прискорять постачання танків Україні, відправляючи старі відремонтовані моделі. Про це повідомили агентства Аssociated Press і Reuters із посиланням на анонімних американських посадовців.

Abrams M1A1 Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Початковий план Вашингтона полягав у наданні українським Збройним силам 31 новітнього M1A2 Abrams. Однак на їхнє виробництво та доставку міг піти рік-два. Тепер ухвалили рішення відправити старішу версію M1A1, яку можна буде взяти з армійських запасів і доставити раніше, і яку українським військовим буде легше навчитися використовувати та обслуговувати.

АP пише, що їх мають доставити за 8-10 місяців, Reuters - восени.

++18:21++

Росія за рік придбала з Китаю дронів на 12 мільйонів доларів - NYT

Після початку повномасштабної війни Росії проти України з Китаю до РФ поставили безпілотники на 12 мільйонів доларів, пише газета The New York Times із посиланням на офіційні дані російської митниці, отримані від третьої сторони.

За даними NYT, до таких поставок були залучені 70 китайських експортерів, які продали в Росію за рік дрони 26 марок.

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++17:53++

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському блогеру Артемію Лебедєву.

Як пояснили в СБУ, він у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції, де "відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб'єкта та розганяв його через свою пів мільйонну аудиторію у соціальних мережах".

Його підозрюють у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на п'ять-вісім років із можливою конфіскацією майна.

++17:25++

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляє Офіс президента, на засіданні:

Учасники заслухали доповідь Головнокомандувача Збройних сил України про оперативну обстановку на основних напрямках фронту, а командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".

Керівник Головного управління розвідки мінстерства оборони України Кирило Буданов поінформував присутніх про ймовірні дії РФ у найближчій перспективі.

Члени ставки розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України.

Присутні приділили особливу увагу питанню захисту інформації та запобігання її витоку.

++16:58++

Сі Цзіньпін запросив Путіна в Китай попри міжнародний ордер на арешт

Під час візиту до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін запросив президента Росії Володимира Путіна відвідати Пекін із зустрічним візитом, незважаючи на виданий міжнародний ордер на арешт Путіна.

Сі та Путін у Москві у вівторок Фото: SERGEI KARPUKHIN/AFP

Після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна, його мають заарештувати на території країн, які ратифікували Римський статут. Наразі таких країн - 123. Водночас ні Росія, ні Китай не визнають юрисдикцію суду. Не ратифікували цей документ також США і Україна.

На зустрічі з Сі у вівторок Путін заявив, що Росія готова допомогти китайському бізнесу замінити західні фірми, які пішли з РФ через її війну проти України. Він також сказав, що він обговорив з Сі проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2", яким російський газ постачатиметься до Китаю.

++16:41++

Верховна Рада визначила повноваження Гвардії наступу, повідомляє народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончренко.

"В січні цього року була утворена "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють". Тому було необхідно внести зміни до законодавства, які дозволять передавати їм необхідне озброєння та бойову техніку. Тепер бойовий імунітет розповсюджується на поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України. Також законопроект передбачає застосування поліцейськими поліції особливого призначення зброї та бойової техніки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України", - пише він у Telegram.

У свою чергу нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк інформує, що Рада схвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволить українським військовим безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках. "Парламент підтримав законопроєкт щодо створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції", - пояснив він.

"Відродитися в дитині": чому військові заморожують сперму To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++16:16++

Генсек НАТО: Росія зверталася по летальну допомогу до Китаю

Північноатлантичний альянс (НАТО) бачив ознаки того, що Росія зверталася до Китаю по летальну допомогу, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Водночас Столтенберг додав, що НАТО не має доказів того, що Пекін постачав Москві летальні озброєння. "Китаю не слід надавати летальну допомогу Росії, це означало би підтримку незаконної війни", - попередив генсек.

Зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві він назвав "ознакою моделі, в якій спостерігається дедалі тісніше зближення між Росією і Китаєм".

++15:56++

Прем'єр Японії Кісіда відвідав Бучу

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда приїхав з неанонсованим візитом до України. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова назвала цей візит історичним, опублікувавши фото з Кісідою у Facebook.

Спочатку японський прем'єр відвідав Бучу на Київщині, де російські війська були звинувачені у масових вбивствах цивільного населення під час кількатижневої окупації минулого року. У планах Кісіди також зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Візит Кісіди в Україну збігається з переговорами лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві. Посол США в Японії Рам Емануель похвалив прем'єра, написавши в Twitter, що "Кісіда стоїть на стороні свободи, а Сі - на стороні воєнного злочинця". У свою чергу речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, якого журналісти в Пекіні запитали про поїздку Кісіди до Києва, сказав: "Ми сподіваємося, що Японія могла би зробити більше для деескалації ситуації, а не навпаки".

++15:29++

Верховна Рада України виключила зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки народного депутата Сергія Льовочкіна (члена забороненої на час дії воєнного стану партії "Опозиційна платформа - За життя"). Про це повідомив нардеg Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Telegram.

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++15:00++

До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками, повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець. "Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни", - пише він у Telegram.



Всього на територію України вдалося повернути 308 депортованих дітей.

++14:33++

Мова, історія, Конституція: Рада ввела іспит на громадянство

Верховна Рада встановила умовою прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Раніше відповідну петицію направили на розгляд президентові України Володимиру Зеленському (на фото він у Верховній Раді) Фото: Ivan Nikolayev/picture alliance/dpa/TASS

Згідно з документом, іноземець або особа без громадянства, яка бажає отримати українське громадянство, має надати письмове зобов'язання, що в разі набуття громадянства складе іспити з зазначених дисциплін. Зараз іноземці мають скласти іспит на рівень володіння українською мовою перед тим, як подають документи на отримання громадянства.

++14.22++

Верховна Рада встановила обов'язковий випробувальний термін від одного до шести місяців для громадян, уперше прийнятих на військову службу за контрактом. "За" відповідний законопроєкт в цілому проголосували 262 народні депутати на пленарному засіданні парламенту у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк. Згідно із законопроєктом, військовослужбовці, які успішно пройшли випробувальний термін, продовжують проходити військову службу за контрактом у ЗСУ або інших військових формуваннях.

++14.07++

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз стверджує, що українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Новозыбков". "ЗСУ за допомогою БПЛА атакували територію НПС "Новозыбков" АТ "Транснефть" (MOEX: TRNF). Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці", - написав Богомаз у Telegram у вівторок.

++13.46++

Верховна Рада збільшила видатки державного бюджету на 2023 рік на 537 мільярдів гривень, з яких 518,2 мільярда гривень - на сектор нацбезпеки і оборони, повідомила народна депутатка Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу"). Зі свого боку член фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив , що ухвалення відповідного законопроєкту №9105 за основу і в цілому підтримали 325 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

++13.30++

Італія продовжить підтримувати Україну в протистоянні російській агресії, попри короткостроковий вплив, який це рішення можна зробити на рівень підтримки уряду, що запевнила у вівторок прем'єр-міністерка країни Джорджія Мелоні. "Ми продовжимо це робити, тому що це правильно з точки зору національних цінностей та інтересів", - сказала вона у своєму виступі в Сенаті. "В Україні поки що немає місця для справедливого миру, але ми будемо продовжувати домагатися цього", - додала вона, цитує Reuters.

Україна отримала другий транш макрофіну від ЄС

++13.01++

Україна у вівторок отримала 1,5 мільярда євро другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. "Я вдячний Європейській Комісії та (заступнику голови ЄК) Валдісу Домбровскісу за незмінну підтримку у збереженні фінансової стабільності", - зазначив глава українського мінфіну у Twitter. Як повідомлялося, у грудні минулого року Рада ЄС ухвалила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро. Кредит надано з 10-річним пільговим періодом. У січні Київ отримав перший транш - 3 мільярди євро. Наступні виплати очікуються щомісяця з березня по 1,5 мільярда євро.

++12.45++

Міністерство оборони проведе розмінування земель сільськогосподарського призначення для проведення посівної кампанії, повідомили у відомстві у вівторок. Зазначається, що міністр оборони Олексій Резніков провів чергове засідання Національного органу з питань протимінної діяльності, на якому ухвалено рішення "для того, щоб на наші поля вийшла мирна сільськогосподарська техніка". "Ми схвалили план заходів з розмінування земель сільськогосподарського призначення. Українська земля в районах, що найбільше постраждали від бойових дій, родитиме та годуватиме людей по усьому світу. Робимо безпечними поля та інші землі для роботи аграріїв", – сказав Резніков. Передбачається, що першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь - найбільш економічно обґрунтованим.

++12:34++

На сайті Кремля змінили відео з візитом Путіна до Маріуполя

Пресслужба Кремля відредагувала відеозапис, на якому зафіксовано відвідування президентом РФ Володимиром Путіним окупованого російськими військами Маріуполя, помітив Telegram-канал "Можем объяснить".

Фрагмент відео Путіна з Маріуполя Фото: Pool Photo via AP/picture alliance

За його даними, початковий запис, що зображував, крім іншого, спілкування Путіна з місцевими жителями, тривав 27 хвилин 8 секунд. Тоді в кадр потрапив неприємний для Кремля момент, коли невідома жінка вигукнула: "Це все неправда, це все напоказ!"

Тривалість обробленої версії відео становить 30 хвилин 52 секунди. У ній вигуку невідомої не чути. Натомість показують епізод, де інша жінка каже Путіну: "Ми за вас молимося". Раніше в місцевих чатах Маріуполя городяни писали, що Путін відвідав єдиний відбудований район міста - "Невський".

Сирський: Оборона Бахмута триває

++12.12++

Уздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ тривають інтенсивні бойові дії, зокрема, штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. "Оборона Бахмута триває. Уздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії. На бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та склади ворожі. Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7", - написав Сирський у Telegram.

++11.49++

Депутата Верховної Ради Олега Волошина, повноваження якого парламент достроково припинив, оголосили у міжнародний розшук, а Печерський районний суд Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. Про це повідомляє агентство "Українськi новини" з посиланням на матеріали суду. Волошина, підозрюваного у державній зраді, оголошено у міжнародний розшук постановою слідчого Державного бюро розслідувань 24 лютого. 13 березня Печерський райсуд Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство володіє інформацією, що Волошин ховається від українського правосуддя на території Росії. Окрім того, Печерський райсуд дозволив ДБР проводити заочне розслідування проти Волошина.

++11.40++

Найближчим часом тисячі ув'язнених, які воювали у складі ПВК "Вагнер", найімовірніше, буде помилувано, звільнено і вони стануть серйозною проблемою для жителів Росії. Про це повідомляється у звіті розвідки міністерства оборони Великобританії у вівторок. На думку військових аналітиків, найбільшу кількість ув'язнених було завербовано в ПВК восени 2022 року - тоді їм пропонували пом'якшення вироку через пів року служби.

Близько половини завербованих, імовірно, загинули або поранені, вважають експерти, однак інформація з Росії свідчить, що "Вагнер" виконує обіцянку звільнити тих, хто залишився в живих. За даними британської розвідки, посвідчення, видані звільненим "вагнерівцям", свідчать, що вони були затверджені указом президента Путіна. "Тепер, коли "Вагнеру", ймовірно, заборонили вербувати нових ув'язнених, цей результат посилить кадрові проблеми в ПВК, - зазначають у Лондоні. - Крім того, різкий приплив правопорушників, часто схильних до насильства, з нещодавнім і часто травмуючим бойовим досвідом може стати серйозною проблемою для російського суспільства".

ГУР: Прихована мобілізація в РФ триває

++11.18++

Росія у межах прихованої мобілізації щомісяця додатково мобілізує близько 20 тисяч осіб, повідомили у Головному управлінні розвідки міністерства оборони. "Цей процес триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тисяч осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи", - заявив представник ГУР Андрій Юсов. Він додав, що лише мобілізувати людей недостатньо, їх потрібно ще навчити, а тренувальних баз в Росії мало, тому використовуються полігони Білорусі.

++10.55++

Голова КНР Сі Цзіньпін більш стримано оцінює розвиток двосторонніх відносин із Росією у порівнянні з тим, як цього очікував Кремль, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). "Сі і Путін... у статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин", - пояснюють свої висновки аналітики. Так, президент РФ стверджував, що Москва і Пекін "будують партнерство з формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню домінування Заходу і політиці подвійного стримування США проти Китаю і РФ". Водночас Сі запропонував менш агресивне формулювання, зазначивши, що Росія і КНР загалом прагнуть до багатополярного світового порядку, але не конкретно проти Заходу.

++10.35++

У вівторок на північній околиці Києва може бути чутно вибухи, повідомляє Київська міська військова адміністрація. "Сьогодні у Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста може бути гучно", - зазначено в повідомленні. Жителів міста закликають зберігати спокій і в разі оголошення повітряної тривоги прямувати до укриття.

Гойсґен: Сі хоче утримати Путіна в китайському таборі

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Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) вважає, що візитом до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче утримати Росію в таборі авторитарних держав. "Він хоче мати слабкого Путіна. Він хоче підтримати його, щоб той міцно залишався в китайському таборі", - сказав Гойсґен в ефірі телеканалу ZDF, цитує Reuters. На його думку, саме виходячи з цієї логіки Сі не проситиме Росію вивести війська з України. З іншого боку, він не погодиться постачати Путіну зброю, щоб не потрапити під західні санкції, вважає Гойсґен. Також він переконаний, що лідер КНР "не дозволить" президенту РФ застосувати ядерну зброю.

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Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала 60-річного жителя села Волохів Яр, який із першого дня окупації його села добровільно став допомагати загарбникам. "Зловмисник надав загарбникам свій маєток для проживання, зберігання зброї та розміщення військової техніки. До того ж, на території свого приватного домоволодіння ворожий поплічник організував пункт харчування для російських військовослужбовців. Готову їжу він особисто розвозив власною автівкою на блокпости рашистів", - повідомляє УСБУ в Харківській області. Крім того, за даними слідства, чоловік за власною ініціативою вказав російським військовослужбовцям вигідну для них вогневу позицію, звідки окупанти могли обстрілювати місто Чугуїв та прилеглі до нього села Андріївка, Чкаловське та інші. За свою "службу" чоловік отримав від окупантів трактор "Білорусь", який захопили в агрофірмі в сусідньому селі. Після деокупації району фігурант залишився в селі та сподівався уникнути покарання, але правоохоронці викрили його та затримали.

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У вівторок вранці російські окупаційні війська обстріляли з мінометів село Басове Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Зафіксовано понад 20 ударів. Пошкоджено лінії електропередачі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області", - написав Синєгубов у Telegram. За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали щонайменше 14 населених пунктів області, крім того, окупанти намагалися прорвати оборону на куп'янському напрямку, але безуспішно.

++09.20++

Київ чекає на підтвердження того, чи відбудеться телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, опублікованому у вівторок. "Я не знаю, ми чекаємо на підтвердження", - сказала Верещук, відповідаючи на відповідне запитання. "Це був би важливий крок. Їм є що сказати один одному", - переконана міністерка.

++08.56++

За минулу добу російські окупанти обстрілювали населені пункти Херсонської області 66 разів, унаслідок цього одна людина загинула, сімох поранено, серед них дитина, повідомляє обласна військова адміністрація. "За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 66 разів атакували мирні населені пункти Херсона. Випустили 393 снаряди з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, дронів, авіації, СПГ і АГС", - ідеться в повідомленні. Окупанти тричі обстріляли житлові квартали Херсона. У результаті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

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Зміцнення та розвиток відносин з Росією є "стратегічним вибором Китаю", заявив лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. "Курс Китаю на зміцнення стратегічної взаємодії з Росією є непорушним", - передає позицію голови держави МЗС КНР. Міністерство також зазначає, що обидві країни "виступають за багатополярність миру та демократизацію міжнародних відносин".

Також під час зустрічі з Путіним Сі наголосив, що його країна готова "продовжувати конструктивну роль" у політичному врегулюванні війни РФ проти України. "У нещодавно опублікованій "Позиції Китаю щодо політичного врегулювання української кризи" підтверджено необхідність політичного врегулювання та відмови від мислення "холодної війни" та односторонніх санкцій", - йдеться у повідомленні МЗС. У відомстві додали, що сторони "провели ґрунтовний обмін думками щодо українського питання", а Путін запевнив, що РФ "завжди відкрита для переговорного процесу" та "з повагою ставиться до конструктивної ролі Китаю".

++08.26++

Від початку російського вторгнення в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 22209 жертв серед цивільного населення України. З них 8317 осіб було вбито і 13892 поранено, йдеться у щотижневому зведенні організації. "УВКПЛ вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де відбувалися інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено", - підкреслили в ООН.

++08.15++

За минулу добу внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули дві людини, ще троє дістали поранення, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко. "За 20 березня росіяни вбили 2 жителів Донбасу: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - написав Кириленко в Telegram у вівторок уранці.

++07.52++

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має намір 21 березня відвідати Україну, повідомив японський телеканал NHK із посиланням на представників уряду. Глава уряду Японії планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Згідно з початковим графіком, у вівторок Кісіда мав повернутися до Японії з Індії, де перебував з офіційним візитом, але, за даними телекомпанії, він залишив Індію і наразі прямує в Україну.

++07.38++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що для завершення війн Росії проти України може знадобитися "багато часу", оскільки її припинення потребує виведення військ РФ. "Президент Росії Володимир Путін не повинен виграти війну. Кордони не повинні порушуватися силою", - заявив він у понеділок на заході, організованому виданням Rheinische Post. При цьому канцлер зауважив, що не вірить у концепцію зміни режиму, подібного до путінського, за допомогою застосування сили ззовні. Водночас Шольц наголосив, що РФ не має диктувати умови миру. "Україна має бути в змозі захистити свою цілісність та незалежність", - зазначив глава уряду ФРН.

"Бавовна" у Джанкої

++07.26++

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України (ГУР) повідомили, що внаслідок вибухів у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр" під час їхнього транспортування залізницею. "Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", - йдеться також у повідомленні, у якому, утім, не уточнюється, чи відповідальна за ці вибухи Україна.

Місто Джанкой в окупованому Росією Криму було атаковано безпілотниками, повідомила трохи раніше місцева "влада". За словами так званого мера міста Ігоря Івіна, дрони пошкодили кілька об'єктів, зокрема приватний будинок і магазин. "Глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов написав, що в районі Джанкоя "відпрацювала ППО".

++07.17++

Протягом доби російські окупанти завдали 21 авіаційний та 9 ракетних ударів, а також 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, йдеться в оперативному зведенні генштабу Збройних сил України вранці у вівторок. Основною метою росіян протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. "Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках", - йдеться, зокрема, в повідомленні.

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