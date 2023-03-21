На сайті Кремля змінили відео з візитом Путіна до Маріуполя
Ольга Лебедєва | Віолетта Чайковська
50 хв. тому
З відео візиту російського президента до окупованого Маріуполя на сайті Кремля вирізали фрагмент із протестом невідомої жінки, яка вигукнула: "Це все неправда, це все напоказ!".
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На сайті Кремля змінили відеосюжет зустрічі президента РФ Володимира Путіна з начебто жителями зруйнованого російськими військами Маріуполя Донецької області України, про яку пропагандисти повідомили у ніч на 19 березня. Опубліковане після зустрічі відео перемонтували, видаливши з нього фрагмент із протестним вигуком жінки. На це у вівторок, 21 березня, звернув увагу російський Telegram-канал "Можем объяснить".
У початковій версії 27-хвилинного ролика цей момент був на 22-й хвилині, коли Путін спілкувався нібито з місцевими жителями. Люди на відео кажуть йому, що не очікували його приїзду, Путін коротко відповідає, а потім чути жіночий вигук: "Це все неправда, це все напоказ!". Після цього російський віцепрем'єр-міністр Марат Хуснуллін, який стоїть поруч, починає розгублено посміхатися. У перемонтованій версії після слів Путіна "Така робота" йде склейка.
Пізно ввечері 18 березня, трохи більше ніж через добу після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна, у Кремлі заявили, що російський президент приїхав на Донбас - уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він нібито прилетів на вертольоті, потім проїхав нічним містом за кермом автомобіля і відвідав новозбудований після руйнування російськими обстрілами мікрорайон.
Видання "Верстка" пише, що візит Путіна викликав обурення у жителів, які залишилися в місті. Він відвідав єдиний відбудований мікрорайон у повністю зруйнованому місті, заявляють вони і підкреслюють, що Путіну не показали порожні котловани від колишніх фундаментів, а також будинки без вікон, дверей, водопостачання та опалення.
В ГУР сумніваються, що в Маріуполі був справжній Путін
Представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов вислови сумнів у тому, що до Маріуполя справді приїздив Путін.
"А чому ви впевнені, що це був саме Путін? У нас немає жодних доказів, що ця людина була Володимиром Путіним. Чоловік, схожий на Володимира Путіна дійсно зафіксований на цих кадрах. Наразі точаться дискусії в різних експертних середовищах, чи живий в принципі сам Путін. Але якщо він живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі Путіна за довжелезним столом на величезній відстані від людей, у нього тремтить одна рука і багато інших ознак, які добре характеризують самого Путіна. Серед цих характерних ознак немає прогулянок вечірнім Маріуполем, спілкування з мирними жителями у дворах", - сказав він 20 березня в ефірі національного телемарафону.
Юсов назвав кремлівський ролик "доброю режисурою". "Зрозуміло, що російська пропаганда вміє робити різні постановочні сеанси. Але жодних доказів, що саме Путін був у Маріуполі нам так і не надано", - додав він.