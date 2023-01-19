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Виступ Зеленського в Давосі 18 січня
Виступ Зеленського в Давосі 18 січняФото: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський не розуміє, з ким і про що говорити в Росії

Аліна Коломієць
1 год. тому

Президент України не впевнений, що Путін взагалі живий і не знає, хто в Кремлі ухвалює рішення. Він заявив, що Україна завжди виступала за дипломатію, але спочатку "Росія має знайти когось, а потім запропонувати щось".

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Президент України Володимир Зеленський не розуміє, з ким і про що в Росії можна вести переговори. Про це він сказав, виступаючи онлайн на "Українському сніданку" в рамках Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі у четвер, 19 січня.

"Сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється на хромакеї - телевізійники зрозуміють - живий. Я не до кінця розумію, чи він приймає рішення, чи хто там приймає рішення, що там за коло осіб. У мене немає такої інформації. Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення в державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу. Тому, коли ми кажемо "мирні перемовини", я не зовсім розумію, з ким", - сказав Зеленський, додавши, що "спочатку Росія має знайти когось, а потім запропонувати щось". 

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Він заявив, що за час його президентства українська сторона робила все, щоб "ми змогли дипломатією звільнити наші землі". "Хтось не хотів, у когось не було часу, хтось не вірив, хтось висував умови. Таких "хтось" було дуже багато, з центром у Москві", - сказав Зеленський.

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У Кремлі відповіли Зеленському

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи слова президента України, заявив: "Чисто психологічно Зеленський вважав би за краще, щоб ні Росії, ні Путіна не було. Але чим раніше він усвідомить, що і Росія, і Путін є і будуть, що рано чи пізно все одно доведеться відмовлятися від усього антиросійського, тим краще для такої країни як Україна", - сказав він. 

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