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Сі Цзіньпін і Володимир Путін у Москві 20 березня 2023 року
Сі та Путін у МосквіФото: Sergei Karpukhin/Sputnik/REUTERS
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Сі Цзіньпін вірить у збереження влади Путіним після виборів

Ольга Журавльова
48 хв. тому

Лідер Китаю та президент РФ на переговорах у Москві назвали одне одного "добрими друзями".

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін у понеділок, 20 березня, зустрічаються в Москві. Їхні переговори тривають вже понад чотири години.

На відкритій для ЗМІ частині Сі висловив переконання, що російський народ підтримає Путіна на президентських виборах у 2024 році. "Завдяки вашому сильному лідерству Росія за останні роки досягла значного прогресу в досягненні процвітання країни. Я впевнений, що російський народ буде рішуче підтримувати вас у ваших добрих починаннях", - цитує його Reuters.

Президентські вибори у РФ мають відбутися 17 березня 2024 року. Офіційно Путін не оголошував, що балотуватиметься.

Сам він на зустрічі з Сі висловив готовність обговорити так звані "мирні пропозиції" Пекіна щодо України. Лідери країн назвали один одного "добрими друзями".

Сі став першим лідером, який зустрівся з російським президентом після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв'язку з депортацією українських дітей до Росії.

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Вашингтон скептичний щодо "мирних" ініціатив КНР у Москві

Під час переговорів Сі та Путіна державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у Вашингтоні, що цей візит свідчить про те, що Китай не вважає, що Кремль повинен нести відповідальність за свої звірства в Україні.

Він також висловив скептицизм щодо "мирних" пропозицій Китаю, попередивши, що вони можуть бути "тактикою затягування часу", щоби допомогти Росії. "Світ не повинен бути обдуреним будь-яким тактичним кроком Росії, підтриманим Китаєм або будь-якою іншою країною, щоб заморозити війну на своїх умовах", - цитує Блінкена AFP.

24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, міністерство закордонних справ Китаю опублікувало позиційний документ, який отримав у ЗМІ назву "мирні ініціативи". Він складається з 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни Росії проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується. Згідно з планом, першим принципом, який веде до мирного врегулювання "конфлікту", має стати повага до суверенітету всіх країн. При цьому у плані не зачіпаються питання незгоди України з окупацією її територій Росією та не піддаються критиці жодні дії РФ. Китайські "мирні ініціативи" розкритикували на Заході та стримано сприйняли в Києві. Президент України Володимир Зеленський вважає, що "мирний план" Китаю містить пункти, з якими можна працювати.

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Ішинґер про відмову від мирного плану Китаю для України

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